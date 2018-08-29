社論》打開兩岸之鎖的鑰匙

曾任美國前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝披露，二○一六川普當選美國總統，蔡總統依外交慣例提出祝賀通話請求，當時川普排除國務院官員的建議，決定與小英通話。詎料，「他們（台灣）嚇死了，不知道該怎麼辦」，協調了兩週之後才實現通話。葉望輝說，台灣政府習慣被拒絕，沒料到川普會接受提議，因此手足無措。真實的情況，不知是否真如葉望輝所形容的那麼戲劇性，但包括小英政府在內的台灣歷屆政府，的確是太習慣於被拒絕了，所以長期以來怯於表達主張、提出要求。被動思考成習慣，視主動要求為禁忌，對美國是這樣，對中國往往也是這樣。

以往，李登輝曾經提出特殊的國與國關係，陳水扁曾經提出台灣中國、一邊一國，這些主張反映了台灣的民主演進，民之所欲無可厚非，問題在於先期的對美外交鋪陳並不成熟，所以遭到北京與華府不同性質的壓力。接著，馬英九矯枉過正，幾乎全盤接受北京所謂的九二共識，在國際上造成兩岸同屬一中的誤解，而馬英九只能在國內推銷一中各表，對外採取經由北京同意而參加國際組織活動的模式，造成今天本土政權的外交困境。有鑑於李扁馬過猶不及的經驗，小英政府改採維持現狀的路線，從馬英九的九二共識拉回台灣，也對兩國論保持距離以策安全。維持現狀的路線，獲得華府高度肯定，卻成為北京的眼中釘，至於二三五○萬人則稍感納悶，維持的「現狀」究竟為何？

平心而論，維持現狀的路線，在對美外交來說是成功的。今天，白宮、國務院、國會皆指責中國片面改變現狀，而小英政府有助於台海的和平與穩定。面對中國霸凌台灣，台灣旅行法、國防授權法有力補充了台灣關係法。可以說，維持現狀的路線，換來台美關係升級，這是不可否認的成就。然而，誠如葉望輝所說的，小英政府依舊習慣被拒絕。上個月底，川普政府顧問白邦瑞建議台灣更積極些，在六個月內，即川普明年一月發表國情咨文前，提出對印太戰略的想法。可惜，小英政府似乎傾向被動，等待川普的印太戰略，將編派給台灣什麼任務。安倍將交流協會正名為日本台灣交流協會，而小英的台日關係想像圖至今仍不明朗。等待，等待，再等待，地緣政治新動態的機遇，若在等待中失之交臂，何其令人扼腕。如果在難得友台的川普、安倍時代，小英政府未能善用良機，為台灣的戰略價值與鞏固主權大幅加分，下一次的機會真不知道是何年何月了。

當前的處境，台灣不宜躁動，也非完全不能化被動為主動。前美軍太平洋司令布萊爾日前建議：中國遼寧號若再度航行至台灣周遭，台灣軍隊應利用機會對遼寧號進行模擬攻擊，提升自身戰備能力，也證明遼寧號在戰爭狀態下是脆弱的。此一建議，也凸顯了台灣向來的軍事作為，偏向消極保守的避免衝突，也因為這一點被中國看破了，所以航母戰機繞台擾台習以為常，北京無非是吃定了台灣的軍事應對懷有息事寧人的心態。與此同時，台灣的軍事應對消極保守，甚至讓統派統媒得以大作失敗主義的文章。日積月累，所謂台灣軍隊無力抵抗中國侵略，若成了人云亦云的心理防線破口，後果堪憂。

完全執政兩年半了，改革、經濟、救災，都是小英政府眼前的重頭戲。但以台灣的總合挑戰而言，國家安全堪稱小英政府的重中之重。因為，習近平正以雷霆萬鈞之力，企圖將併吞台灣當作他的皇冠上最閃亮的珍珠。年底選舉迫在眉睫，改革、經濟、救災，小英政府絲毫不可鬆懈，但也必須同時體認到，這些兢兢業業的努力，很容易由於國家陷入危機而毀於一旦。兩岸關係之鎖，鑰匙在台美日關係。事實上，台灣的國家安全、獨立現狀，可以不涉及國家符號，堪稱台美日共同防禦的最佳平台，也是當前國內無人能取小英而代之的區塊。大凡政治家縱橫沙場、身經百戰，最後必須慎選決戰點一戰定江山，才能超越個別戰役的勝負，在決定性的總體戰穩操勝算。關鍵是，小英能否善用手上的鑰匙？