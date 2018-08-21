自由廣場》太陽花vs.惜柯論

◎ 陳奕齊

中國對台灣的統戰說帖，往往圍繞著「兩岸一家親」的中國國族主義。而我們對「兩岸一家親」說No，則是一種包含生活方式、語言文化、政治價值的國家認同。

在中國的壓迫下，近年來聲勢最浩大、影響最深遠的國家認同運動，莫過於太陽花。太陽花的本質，既不是民進黨梁文傑所稱的party，也不是時代力量參選人所詮釋的程序正義，而是一場「我是台灣人，不當中國人」的反併吞運動。

雖然，在二○一四年三月，這場運動被議場內的權力中樞騎劫為無關統獨與認同的程序問題，反服貿退化成反黑箱，但是，「反統戰vs.只反程序黑箱」的路線分歧，從未消逝，並且反映在眾多第三勢力的體質，這也是基進黨與時代力量的差異。

柯文哲不僅被統媒認證為「兩岸最大公約數」，還獲得中國央視獨厚的助選。柯式「兩岸一家親」的親中傾向，難有模糊空間。但荒謬的是，竟有藉由太陽花力量而起的政治人物，基於選舉計算為之緩頰。林昶佐剛從美國向獨派募款歸來，就振筆「惜柯論」，表示柯文哲非統、非紅，又說「不要質疑柯文哲的本土立場，讓我們走向市政論辯的新階段」，就政治誠信，林昶佐必須交代「台獨也可以兩岸一家親」這個新命題如何成立？

太陽花不是議場內拿著麥克風的太陽花，而是所有參與者的太陽花：捐錢的、捐物資的、睡馬路的、被水柱噴的、被暴警打的、被議場內權力中樞所切割的…。若將這場以反統戰為主要民意基礎的社會運動，蔑稱為party，固然該被譴責；但是刻意迴避中國因素而將之定性為反程序黑箱，同樣也該被批評。因為如同馬英九的「依法行政」、柯文哲的「該怎麼辦就怎麼辦」，「唯程序」經常是政治人物迴避說明立場的障眼法。

政黨或政治人物，若對價值抉擇欠缺表態與辯護的誠意，往往是依附風向的唯市場派，甚至是將價值工具化的收割者。太陽花運動當下，一群以為台獨沒市場的人，將眾人的統獨意志硬拗成程序正義；如今，同一群人，為了一時選情，以「惜柯論」反對將統獨立場納入選票考量，並且與親民黨和新黨肩並肩、共挺一人，比較四年前後，似乎不難理解。

在本土政黨中，台灣需要的是比民進黨更堅持原則，坦然進行公共說服，最後接受民意裁決的第三勢力。或許，面對選票市場，我們不如時力這般「務實」，但對於如何詮釋與延續太陽花運動所匯集的眾人意志，自始至終，我們都比時力更認真看待。

（作者現任基進黨主席）