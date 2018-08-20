自由共和國》馮光遠／來吧！一起走向台灣有核心價值的新階段

時代力量台北市黨部主委林昶佐日前強調，目前並不會特定支持哪位市長候選人。（資料照）

馮光遠／作家

二○一七年一月八日，我宣布退出時代力量，因為我「不希望我的努力，最後都成為特定人士收割的成果」。

這兩天，看到時代力量當中，一向堅持台獨的林昶佐發表在他臉書上的文字。突然覺得，幸好已經離開了時力，否則，做為黨員，會很尷尬跟焦慮，因為這個黨的問題，已經從「人」的問題，演變成「核心價值」的問題了。

就開門見山講吧，林昶佐的文章，擺明了就是要幫柯文哲淡化他的「暗紅」色彩。他在文章裡說，當初組時力，是希望「台灣的政黨政治從統獨兩大政治集團的國家認同競爭，逐步進化到兩個本土政黨的公共議題競爭」。

問題是，一，「國家認同競爭」，絕對不是「統獨兩大政治集團」的事，它是全體台灣人的事，也就是說，想藉統獨問題幫柯文哲從「藍綠之爭」議題中解套，其實根本是拿石頭砸自己這個hardcore台獨的腳；二，「公共議題競爭」當然是市長選戰的大戲，可是，攸關公共議題之設定與執行最重要的「核心價值」，昶佐，你注意到沒有，柯文哲完全付之闕如。

先談統獨吧。

林昶佐的文章裡，他說，「柯文哲雖說『兩岸一家親』，卻也從未認同九二共識、台灣是中國一部分」，意思就是，就連他這個鐵桿台獨，對於柯文哲某些曖昧、模糊、不過是想拉攏某些族群票的「場面話」，都覺得OK的啦。

事實上，柯文哲在二○一五年八月三日接受中國官方媒體《新華社》、《中央電視台》、《中評社》專訪時親口表示，「九二共識是兩岸關係和平發展的基礎，我對這個立場表示了解和尊重。」這個訪問的背景，是柯文哲準備去中國上海參加「雙城論壇」時，中國官媒事前鋪天蓋地就「台北市長對九二共識看法」的宣傳。歷史不容竄改，可是今天鐵桿台獨出來替柯文哲消毒，圖的，不過是冀望柯粉也能眷顧時力幾張票，撇開統獨議題，光是看到這種操作，我其實挺難過的。

然後，聊聊「公共議題競爭」。

其實，今天時力準備與柯文哲合流，最不堪的，應該是「白色力量」這詞。因為白色力量統合的，是近些年許多社會改革運動累積出來的能量，從白玫瑰運動、反核、大埔事件、文林苑爭議、反媒體壟斷、洪仲丘事件到三一八學運，許多參與者都是二○一四年台北市長選戰裡，扳倒國民黨的功臣，唯獨他們支持的柯文哲，僅是個收割者、受益者，因為在過去這些年，我們從來不見他在這些運動裡出過力、發過言。

更不堪的是，柯文哲在諸多人權議題上的陳舊思維、反動言論，根本就是白色力量年輕人這些年奮力工作要剷除的對象。白色力量心中希冀的台灣，是一個更文明、更自由、更和諧的台灣，像柯這種沒有人權觀念、且有習慣性說謊紀錄的人，過去三年諸多不知所云的施政，亂七八糟的發言，時代力量，難道這是你們認同的嗎？

一些發言（這裡光講兩性平權好了）出自柯文哲之口，多少白色力量運動者聽了，真的不知道要不要替他的母親、妻子、女兒感到羞愧？從早期的「櫃台小姐說」、「洞洞說」、「一個職業裡女性數量上升，就代表這個行業在沒落『理論』」，到後來談到男性未婚人口較多時，什麼「台灣進口三十萬外籍新娘」，甚至更過份的，談到都發局提出的標購制，竟然以「被強暴的比被誘姦的便宜」來比擬。

這些話，不過只是他在兩性平權議題上惡質到不行的發言而已，更不要講他在同志平權、弱勢族群（如街友，記得柯將流浪狗的定點餵食與之並論吧？）等一堆人權議題上的錯誤、薄弱的認知，總是能在各種場合，用脫口而出的機會表達出來。時代力量，身為白色力量在二○一六年小有斬獲的新政黨，你們的核心價值哪裡去了呢？或者，這兩年來的紛紛擾擾，讓你們缺乏核心價值的窘境，也終於外顯了嗎？

轉型正義，基本上是一個判定一個人或一個組織配不配跟「白色力量」中間劃上等號的簡單認定標準，在林昶佐的文章裡，他也特別強調這點：「……許多過去因為卡在候選人統獨差異而難以聚焦的議題，也有機會凝聚更建設性的方向，……例如首都如何『促進轉型正義』……」

可是，難道大家不知道，光是蕭曉玲老師案，這麼一個人證、物證俱在，且早被監察院糾正過、也經北市府廉政委員會開過聽證會做出結論的一個案子，最後還是被柯文哲搓掉了。蕭案給柯文哲最大的啟示，其實只是，趕緊把廉委會這種會讓所有見不得光之暗黑歷史曝光的機構，早點裁撤掉。真的，如果今天時代力量有心「聚焦首都的轉型正義問題」，蕭曉玲老師案，我建議，是一個「第三大黨」必須，且應該能夠勝任的眼前工作。

開頭說過，我為什麼退出時力，結尾還是這句話：「我真的不希望，白色力量這些年的努力，最後都成為特定人士、政黨收割的成果。」