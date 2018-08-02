自由廣場》（金恒煒專欄）姚文智危機就是蔡英文危機

還記得姚文智爭取北市市長提名時的豪語？他說：不幸選成第三名，「我辭立委，不接受任何安排，永遠退出政治圈！」姚文智信心十足，自認絕不會淪為老三。

姚文智的信心不是無端而至，歷屆台北市長選戰，民進黨最差的得票率是李應元的三十五．八九％，姚文智的自信來自於民進黨在台北市最低三成五的基本盤。再看藍營，國民黨在北市最低得票率是連勝文的四十．八二％，這是藍營的基本盤。國民黨已信用破產，再加上區區黨產也被凍結，候選人丁守中出身校園抓耙仔且立委都落第，如何撐得住藍天？無論怎麼算，姚文智都不會淪為季軍。

詭異的是，姚文智選情低迷到吊車尾，連民進黨北市黨部主委陳正德都不諱言了。當然，民調是一回事，投票結果又是另一回事。民調確如物理學中有測不準理論，二○一四年游錫堃選新北，就是活生生例證。結論是，只要民、國兩黨固守，無黨的柯文哲毫無機會，姚文智不可能墊底。

問題來了，柯Ｐ為何氣勢如虹？原因說穿了不值半文錢，就是他的兩個對手姚文智與丁守中都很弱，而且兩黨的黨勢一步一步陵夷，致使柯Ｐ有可趁之機。

第一個是所謂「中間選民」問題。中間隊伍愈龐大，政黨基本盤愈被壓縮，那麼以「不藍不綠」號召的柯Ｐ就愈得利。柯Ｐ是無黨籍，又失去民進黨禮讓，抨擊顏色、不齒意識形態都符合選戰兵法，當年宋楚瑜脫黨選總統用的不就是這招？問題是，宋楚瑜用，無效，柯Ｐ用則猶如神助？與其說是柯Ｐ的魅力造成中間選民暴增，不如說是柯Ｐ因勢利導而納中間選民於麾下。

「中間選民」本來就有，且是可以壓縮、操作的。二○○四年陳水扁總統尋求連任，以「一邊一國」當號召，迫使藍綠歸隊，中間選民遂無立足空間，綠營極大化下，扁打敗連宋合體。但這次北市選舉為什麼發生「中間肥大症」？絕不是柯Ｐ特別厲害。馬克思說：「執政價值就是主流價值。」民進黨一再切割綠色價值，不堅持綠色理念，在老牌支持者離心、年輕輩無感下，綠色大失血，連柯Ｐ「兩岸一家親」也不具殺傷力；沒有經歷威權之痛的年輕選民西瓜偎大邊而走向中間，也不意外。

第二個觀察點是所謂「網民」的神話。台大教授李錫錕有網軍六十萬，一旦小編翻臉，網軍歸零，這表示網軍是可以養的，不見得具有忠誠度。據可靠消息，柯Ｐ把所有錢全挹注於網軍的建構，網軍聲勢固然可以支援民調，能不能化為選票？是新世代選舉的觀察點。

民主政治在選舉，民進黨不徵召最有勝選可能的賴清德而由姚文智披掛，是不是有意放水？在寧柯毋丁、寧白毋藍之下，綠色支持者以及年輕人挺柯之勢成，民進黨必敗。更嚴重的是，今天姚文智的危機就是明天蔡英文的危機。民進黨敗也不敗？不在選民，在蔡英文。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）