自由廣場》洛桑協議是可以改的

◎ 王伯仁

台中市預定明年舉辦的第一屆東亞青年運動會，日昨在北京由中國主導取消賽事，此事據中國國台辦說明，是台灣民間有人正發起2020以台灣之名，申請參加東京奧運的公投連署，違反國際奧委會「洛桑協議」。

而溯其源頭，曾在中華奧會工作的前國際組長的姚元潮，乃是寫信向國際奧委會檢舉「告狀」的人，網友故稱為「奧會黃安」。據姚元潮自況，改變參加奧運系列名稱，乃違反國際奧委會「洛桑協議」，恐會被開除會籍，所以向國際奧委會檢舉，請求處理，而國際奧委會也由公關處來函謂不會核准更名為「台灣」。

好了，這件由台灣「奧會黃安」開頭的，根本是一樁笑話！「洛桑協議」只是國際奧委會執委會一項會議決議而已，又非基督教的聖經或可蘭經，一字不能易（縱使聖經、可蘭經，亦可透過宗教領袖或教會解釋而更迭），沒有洛桑協議之前，我們曾用三次台灣、一次福爾摩沙之名參加奧運，誰說犯了奧委會什麼「天條」？有人因而指老蔣總統是「台獨」嗎？而一九七六年蒙特婁奧運，加拿大要求我方以台灣之名入境，但我方拒絕而退出，中止參賽多屆，後來才在洛桑協議出「中華台北」之隊名、白色五環旗、國旗歌為會歌，恢復參賽奧運。

由上可知，隊名、隊旗、會歌都是可以改的，我們如向國際奧委會申請變更，是我們的權利，只要奧委會同意就好，根本不是犯了啥「天條」。更何況，目前僅在公投連署階段，成不成案、通不通過，都是未知數，是「內政」問題，未來縱使真的向國際奧委會提出易名申請，決定權也在國際奧委會啊！如此合乎情理法的事，居然有人亂檢舉，中國則以政治力「亂入」，霸凌台灣，國人如胡志強者，還在幫中國找理由講風涼話，真不知羞恥。

（作者為資深新聞工作者，台中市民）