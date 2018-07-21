自由廣場》澎湖漏油現場

◎ 張峻偉

當中油澎湖油庫爆出漏油事件，來到澎湖鄉親面前的並不是感到抱歉、想解決問題的管理人員，而是高傲、無視眾怒且只想大事化無的演員。去年六月時，中油員工在補充油品的過程中就已經懷疑是否有汽油外洩的情況，筆者任職於日本大榮環境企業擔任工程師的期間，對於工安的認識是「發現問題之時應即刻停止當下的補充油品動作，調查各個油品儲存槽、經由管線的破損情形來確認外洩的影響範圍及確保其範圍不再擴大」。

到底是因為怕事？還是擔憂利益受損？人民對於國營企業的高度信任，以為中油會中規中矩地按照工安標準，怎料主管卻是下令繼續補充油品──這是中油對人民撒的第一個謊。

而後，不論是台電或其他協力廠商來中油實施檢查時，中油不斷地否認外洩的情況，甚至在當地居民反映油味四溢時指稱其氣味為天然沼氣，完全無視自身的紕漏，弄到現在到了紙包不住火的程度，搞得居民火氣大卻連抽個菸都害怕不小心就把半個澎湖給燒了；想想如果不是隱瞞真相，事情絕不會落到這步田地，這是中油所撒的第二個謊。

油漏了一年，直到日前中油才第一次對外承認汽油洩漏，汙染早已不知凡幾：湖西的老農民勤勞耕種卻得不到結果，結了果能不能吃也不知道，拿了自己種到畸形的火龍果到了說明會現場，也得不到實質的賠償，只看到醜陋的官僚體制不斷地講述沒有意義的官話，仍然試圖迴避其身為國營企業的社會責任。當第三個謊出現，其企業風評早已蕩然無存。

漏出市值超過一八○萬的汽油都是民脂民膏，不愧對人民的納稅錢嗎？使用地下水灌溉的農損，甚至是農地無法使用，中油的後續賠償措施呢？若造成海洋汙染，造成澎湖賴以為生的觀光業受到無可挽回的破壞，中油的補救措施呢？相關人員的究責、懲處呢？直至今日，老百姓的許多疑惑仍然沒有得到答案。

希望政府儘快介入調查，還給澎湖人一個公道，不要讓我們市井小民只能期待自家的後院可以挖到汽油。

（作者為澎湖青年陣線組織部主任）