自由廣場》兩岸政策正確，何必蔡習會？

◎ 黃天麟

蔡總統不承認「九二共識」，兩岸進入冷和狀態。兩年過去了，蔡總統的「兩岸政策」對誰有利？答案是對台有利。今年二月二十八日北京終於忍不住，單方宣布三十一項「惠台」措施，等於台灣對中國無須相對開放，可免於被「入島入戶」之災，是台灣的一次政策大勝利。（請參閱三月六日拙文「中國三十一項惠台措施凸顯出反ECFA與冷和的一大勝利」）

此次（七月十三日）連習會，姑不論國民黨前主席是否成為中國統戰工具之問題，本質上，是習近平對台強硬政策的自我退卻。連習會中，習近平重新回歸四個「堅定不移」，少了之前叫嚷的「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨在任何時候，以任何形式把任何一塊中國領土從中國分裂出去」等恫嚇詞彙，是蔡總統「兩岸政策」的另一次勝利。不過國人也要了解，習近平之所以要接見連戰，重新表達對台立場，除了回應之前蔡總統接受法新社訪問呼籲全球挺身「制約中國」的發言外，主要目的是講給自己人聽，亦即要那一批受民族主義洗腦到血脈僨張的中國人多一點冷靜。

自從北韓與美國的川金會後東北亞局勢緩和，美國的注意力轉移至台海與南海，最近日趨緊張的美中貿易戰已使習近平感受到壓力，北京對台的國際圍堵、軍機軍艦繞境，相對引來美國的「台灣旅行法」、「2019國防授權法」等多項敏感的友台法案，迫使習近平反思，更多的霸凌武嚇，只有損於「統一大業」之完成，回歸理性之思考，拋出和平的橄欖枝，連習會即是用以安撫國內急進民族主義者。至於為甚麼不是吳習會（吳敦義），因為連習會比吳習會多一點民間性格，留給習近平隨時都可再轉換政策的空間。

自從蔡總統表明「只要是對等、尊嚴，沒有政治前提，樂意與對岸領導人坐下好好地談」，蔡習會成為熱門的話題。蔡習會是統派媒體一直鼓吹的一件事，問題是蔡習會不管有無前提，都會使國際加深「台灣是中國的一部分」的認知，正當化中國武力侵台行為，仍須謹慎評估。

總而言之，蔡政權過去二年的「兩岸政策」是成功的，起碼降低了中國磁吸台灣的強度，近二年經濟成長力道之逐步加強，股市站穩萬點與對岸破三千連連創新低成明顯對比。不談判，北京還不是單方釋出三十一項惠台措施？堅不承認九二共識，一番斷交、軍艦、軍機繞台戲後，「連習會」還不是又回到四個「堅定不移」？如果政策證明是成功的，就無須做不必要之更改，只要想想「蔡習會」後，中國「三十一項惠台措施」將會如何肆虐台灣，就令人全身皮膚為之起疙瘩。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）