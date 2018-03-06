自由廣場》蔡政府顧台灣的傑出成就

中國31項惠台措施凸顯出反ECFA與冷和的一大勝利

◎ 黃天麟

「以經促統」、「吸台」、「窮台」是中共一直以來對台兩大政策之一（註：另一是武力攻台）。武力攻台因受美、日之阻擾不敢冒險，所以「吸台」、「窮台」、「入島入戶」成為現階段北京對台政策之重心。

北京的「以經促統」開始進行順利，扁時代的「積極開放」把中國推上IT產業王國，弱化了台灣經濟動力，二○○八年終統政權為此誕生，對中國言是一箭雙鵰。馬政府上台後與中共共謀經統，ECFA就是其代表作。但當ECFA進入「服貿」、「貨貿」談判時，受台聯及本土民間團體之反對與努力反制，演變成三一八太陽花學運，二○一六年終統政權垮台，蔡總統上台後堅持不承認「九二共識」，台、中之間就從此進入「冷和」狀態。

服貿、貨貿談判之停頓及台、中間的冷和對抗，對北京言是「以經促統」的中挫，騰出台灣休養生息的空間，台灣經濟從馬政府末期的負成長○．二三％緩步回升，去年經濟成長二．四二％，股市破萬點。著急的是中國北京，服貿貨貿之路不通，「已讀不回」的冷和狀態又因面子問題不能退步，在黔驢技窮之下，強行推出三十一項「惠」（毒）台措施，志在延續過去「吸台、窮台」的功力。

三十一項「惠」（毒）台措施，從中國言有下列的政策意義：

一、經雙方談判達到「入島、入戶」的「窮台、併台」策略，因台灣人民之覺醒宣告失敗。

二、但中國仍然深信以中國市場之大，國力之強，即使不能直接入島入戶，只要對台加速開放仍足以完成「窮台」，終極達成統一。

三、若「吸台」力道加強，台灣經濟必衰，可期待終統政權復辟，統一或可水到渠成。

但對台灣言即有下列意涵：

一、是反ECFA運動與蔡政府堅持台灣主權的一大勝利。服貿、貨貿之壽終正寢，表示台灣可免於被入島入戶之災。

二、談判是「得與給」（Give & Take）的過程，簽署後雙方均有履行的義務，台灣必死路一條。此次中方單方宣布三十一項「惠台」措施，等於放棄了台灣相等開放市場之要求。

三、因係中國之單方行為，接受與否權在台灣，我方政府有對中國三十一項「惠」（毒）台政策做有效之限制與規範之自由，把毒性降到最低（註：有效限制與規範後述）。

總之，中國單方祭出三十一項惠（毒）台政策，證明了過去兩年蔡政府的對中政策、對中國壓力之抗拒是成功的。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）