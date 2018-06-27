社論》「蔡習會」與「吳習會」的兩種想像

蔡英文總統接受法新社專訪時表示：只要是對等、尊嚴、沒有政治前提，做為台灣的領導人、台灣的總統，她很樂意，而且也有責任與對岸領導人坐下來，好好地談一談；現在所共同面臨的這些問題，讓對岸的領導人習主席能夠更瞭解台灣的經濟、社會及各層面的發展，讓他在做許多政策、策略的判斷時，不要發生誤判或誤解的情況。她說：我們會不斷地告訴對方，對話與溝通是解決現在兩岸許多問題，最重要的一個方法。「蔡習會」，蔡總統已經不是第一次談及，但是當前的僵局也預卜了此一前景十分黯淡。

不僅是「蔡習會」看不到希望，事實上連「吳習會」也八字沒一撇。從連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱到朱立倫，跟中國領導人會面已經成為慣例，這是北京「背書」國民黨的一項儀式。然而，吳敦義當選主席以來，「吳習會」至今仍欠東風。不知是否焦慮使然，近來吳敦義不斷加碼政治表態。五月底，吳敦義提到：「憲法增修條文」最終目的是國家統一為原則。一個月後，總統府秘書長陳菊公開說「九二無共識」；吳敦義反駁稱：一九九二年發生的事情是歷史事實，雙方都換文過，就是那三十五個字，歷史事實就是這回事，不是哪一個人就可以毀掉的。吳敦義的政治表態，北京領不領情不知道，但台灣社會觀感勢必不佳。

「吳習會」，「蔡習會」，顯然都是吳蔡之所欲，雖然前提條件不同。其中，吳敦義盡量迎合北京的口味，亦即，縮小國共兩黨的距離，為「吳習會」創造有利氣氛。不過，吳敦義的「馬規吳隨」有一個困難，問題出在原本代表國民黨參選總統卻被「換柱」的洪秀柱，已經超越馬英九叫價「一中同表」、「不能說中華民國的存在」。因此，依舊有志參與台灣大選的吳敦義，一方面要滿足北京的重口味，一方面又要滿足台灣主流民意，很難刀切豆腐兩面光。北京獲得洪秀柱的表態之後，吳敦義文謅謅的三十五個字淡如水。其實，這也不只是吳敦義的困境，而是國民黨的總體困境，未來的國民黨主席繼任者，只要不回歸本土認同，便只能往「一中」更進一步。而與北京越來越貼近，與台灣主流民意便越來越背離，形成一種惡性循環。

反觀蔡總統，寄希望於「蔡習會」，但絕不可能效法國民黨的作法，以滿足北京的重口味來博取一會。值得注意的是，兩年多來，蔡總統既沒有出之以迎合北京，也似乎沒有採取其他的積極作為，來醞釀「蔡習會」的舉辦機會。日前，「川金會」在世人矚目之下舉行並獲得成果。在此之前，川普與金正恩兩人，各自採取了衝突邊緣策略，彷彿戰爭一觸即發。尤其是，金正恩試爆核武、試射導彈，事後判斷那猶如創造外交談判籌碼的一石兩鳥。川普與金正恩都如願「以武逼談」，或許不能說是誰嚇倒了誰，而比較接近是「川金會」符合川普和金正恩的各自盤算，以及美國與朝鮮兩國的各自利益。不論如何，就以創造外交談判的籌碼而言，「川金會」這個案例是成功的。

回到台灣，如果要促成「蔡習會」，當然不可能複製金正恩模式。但，有一點是可以確定的，兩岸力量對比拉大，「蔡習會」舉行的機會就會相對降低。因此，著眼於「蔡習會」，蔡總統在策略上，必須先縮小兩岸力量對比，包括軍事、經濟等硬實力必須急速拉升。至於，民主自由人權等軟實力，乃是台灣與盟友之間的價值連結，無關乎與專制中國的對話促成。易言之，若期待「蔡習會」成真，必須具有實力，讓習近平「不得不談」，不能像「馬習會」那樣「為談而談」，實際上等於去輸誠，台灣也沒有獲得任何籌碼。曲線前進來思考，果真要促成「蔡習會」，或許先致力於舉行「川蔡會」，反倒可以創造一個讓「蔡習會」不得不舉行的條件。美中戰略競爭與印太戰略下，以川普的大開大闔，「川蔡會」不無想像空間，對美國與盟友也皆有利，只要時機成熟，就是台灣的突破點。