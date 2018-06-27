自由廣場》《林保華專欄》美台建交？修憲公投？台灣須做好應變準備

川普政府上台以來，國會通過了一系列法規大大提升了台美關係。台美關係主要是政治、軍事、經濟等領域。最新的一項動作是眾議員羅拉巴克提案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係。除了個人提案要國會通過還有許多路要走，而台灣與中華民國的關係也必須釐清乃至解決。如果是恢復與中華民國外交關係就不必修憲，如果與台灣建交，美國必須支持台灣修憲正名。

就目前情況而言，許多法規通過了，然而認真執行的還不多。例如「台灣旅行法」通過後，還沒有突破性的行動，六月十二日ＡＩＴ新館落成，美國沒有超越以前地位的高官出席，表面理由是同天舉行了川金會。蔡總統八月出訪是否能過境華府與美國高層會晤？

台美關係的提升都是美國主動、台灣被動，不過也間接回應來自台灣的呼聲。由美國主動，中國不敢對美國怎樣。雖然也把氣出在台灣身上，但相對來說沒有那樣歇斯底里。因此美國主動地去做，是在保護台灣的相對穩定性。中國恐嚇美軍艦在台灣停泊就是中國武力攻打台灣之時，美國必須戳破中國紙老虎，但需要美國和台灣做好準備。台灣修憲公投或美台建交，美國和台灣也必須做好應變的準備。

由於用作台灣防禦的軍購，乃至台灣國家安全實際上納入美日安保條約，因此如果不是美國主動而是台灣主動的重大舉措，必須事先得到美國的默認，才不會傷害到台美關係與台灣國家安全。現在連稍有分量的台灣共諜，都是由美國提供資訊。這是馬英九投共路線的惡果。要重振台灣的國安力量，訓練新的人才，不是短時間可以完成的。

在台美關係中，被冷落的部分是經濟。美國對中國的經貿戰值得喝彩，然而同時對盟國也下戰書則分散了打擊主要敵人的力量，台灣因此沒有得到豁免。而川普與習近平個人關係撲朔迷離也令人憂心。蔡總統接受法新社訪問呼籲各國團結制約中國，就是希望民主國家不要被中國所分化。

相信蔡政府會密切關注美中關係與台美關係的發展，避免重蹈二○○四年因為公投綁大選導致親台的布希總統，竟然在中國總理溫家寶面前責難台灣的事。蔡英文在二○一二年總統大選前訪美之行，美國仍然不信任民進黨而支持馬英九。如今蔡政府的穩健路線取得美國的信任，美國才會迅速提升美台關係，台灣應該珍視這個信任，穩步向前。

然而國際局勢詭譎多變，蔡政府再穩重，也得做出一旦出現緊急狀況的準備。例如中國為了某種原因而對台灣動武，或者中美爆發戰爭，台灣都必須在最快時間內宣佈緊急狀態，乃至推出諸如臨時憲法之類以捍衛台灣的獨立主權。但這些都是必須做而不能說的事情。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）