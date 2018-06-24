自由廣場》年改 小英做得比扁馬多

◎ 陳振

陳水扁在臉書上再度針對年改議題發表言論，在最新的「新勇哥物語」直言，「扁蔡就年改議題一樣談話兩樣情」，更痛批蔡英文改革的標準不一，叫人如何信服。

陳水扁指出，去年在凱達格蘭基金會感恩餐會中就特別表達感謝，他說「我要對軍公教的朋友講幾句良心話、感謝的話！軍公教是全民的共同資產，不是我們的敵人！和軍公教無情對立是不智的。」但沒想到這段話卻被「小英之友」罵到不行，罵阿扁是在反年金改革，怎麼可以對軍公教說肯定、感恩的話？

阿扁的錯誤在於以為小英將所有軍公教污名化，其實污名化的不是小英，而是反年改者自身，反年改者也無法等同於公務員，如同少數腐敗退將無法代表所有軍人，真正有良心的公務員與軍人對這些自私自利者都很不以為然。名嘴批評的也只是這些自私自利又腐敗的軍公教人員，並非對所有軍公教。試問，吳斯懷能代表所有軍人嗎？郭冠英能代表所有公務員嗎？阿扁會感謝吳斯懷與郭冠英這夥人嗎？

小英此次年改本想避免太過刺激軍公教，其實恰得其反，不僅一些軍公教不領情，贊成改革的更不滿，認為幅度太小，不如不改，如中校月退原本領五萬五千元，年改後只少四千元，成何體統？要嘛就改大一點，至少能贏得較多贊成改革者，如今兩方得罪，愚不可及。

大多數的勞工朋友退休金都沒有超過二萬，尤其是原住民勞工，他們的生活就不會陷入困境嗎？人有需要那麼自私自利嗎？何不將軍公教年改後所結餘下來的錢補貼其他勞工族群？若能這麼做，雖然只是稍微縮短彼此差距而已，但小英政府絕對可以贏得廣大民心。

（作者為教師）

◎ 洪世才

馬英九說年金改革讓軍、公、教難過，但他怎麼不想一想年金若不改革，全民會難過、國家會完蛋。

談到年金改革，馬英九在任內都知道不改不行，但他就是畏難不改。自己在八年任內曾說：「任內要推動年金改革，不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。」

現在，繼任總統者蔡英文真的把馬英九嘴巴動動的年金改革做到了，做不到的馬英九前總統卻酸起來，講一些軍、公、教會難過的風涼話。

年金改革必然會削減軍、公、教所得，軍公教是人，會難過正常。但軍、公、教都是知識份子，應該沒有人看不出非改革不行的道理。所以會難過正常，但就公益而言，軍、公、教不是傻瓜，當然知道年金若不改全民遭殃，自己有一天也會有領不到年金的嚴重後果。

從年金改革這件事看動嘴巴的馬英九前總統，就知道他不是有能力、肯擔當的人。

（作者為大學講師）