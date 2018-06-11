自由共和國》馮光遠／白色恐怖力量 不能簡稱「白色力量」

北農總經理吳音寧被台北市政府以及市議會裡頭一堆爛咖構陷之事，漸次被整理、釐清。(資料照)

馮光遠／作家

以台北市議員王欣儀為例，年紀輕輕的（她跟吳音寧年齡相近吧？），就大剌剌地扮演著白色恐怖時期常見的爛人角色。(資料照)

吳音寧被台北市政府以及市議會裡頭一堆爛咖構陷之事，漸次被整理、釐清之後，我數度聽到有人依舊以「白色力量」四字形容柯文哲，覺得，有些事要澄清。

就從二○一四年八月十三日那天講起吧！當天，民進黨舉辦了一個座談會，題目是「翻轉吧！政治！青年參政翻轉基層」，當年在競逐台北市長的政見裡，我列了「鼓勵年輕人出來參選里長」，因此受到邀請。

座談會一開始，柯文哲首先發言，他很自豪地表示，自從他參選之後，青年「風起雲湧」地參與政治，他掀起的這股白色力量，可說是「風行草偃」；最後，他充滿自信地說，像他這樣一個素人，首次打選戰，就捲起社會風潮，他相信這場選戰打到最後，台灣的社會一定會改變。

然後換我發言，我很簡單地說，二○一四年這次選戰，年輕人熱情參與，有人說，是因為他的因素，我說，這是錯的。

然後，我把過去幾年，因為年輕一代在各個社會、政治議題上的衝撞，台灣因而引發各階層人士全方位的反省、策進，終於奠定後來的改革基調，蘊藏改革動能之事實，漸次道來。我從苗栗大埔事件、反核運動、文林苑都更爭議、講到反媒體壟斷運動、洪仲丘事件、太陽花學運，越講越有感，越講越激動。

最後，我帶著有點不屑的口吻作結，我說，台灣這一波的改革運動，乃是這些年多少台灣人，尤其是年輕人，積極參與的結果，哪裡可能是「一個人」的功勞？

那天座談結束，我和與會的年輕人繼續聊天，然後見柯文哲默默地離開會場，那景象，讓我想起偶爾會在都市的某個角落，瞥見一隻老鼠無聲無息地沿著牆角溜走，鑽進下水道。

其實，當初柯文哲當選，「白色力量」都以為，總算有了舞台，許多大家關心的議題、改革勢力追求的目標，好似終於在隧道盡頭看到微光。

蕭曉玲老師案，其實是柯文哲「白色力量」的最大破綻跟馬腳。

蕭案始於二○○七年十一月十二日，時任北市中山國中音樂老師蕭曉玲，因為提告台北市長郝龍斌「一綱一本」政策違法，北市府教育局馬上以最快的速度，將蕭老師解聘，而所依據理由，幾乎都經過捏造、扭曲的；如果一個人熟悉上個世紀白色恐怖時期，諸多冤錯假案的炮製過程，就不可能對蕭案置若罔聞，不可能輕縱北市教育局以及中山國中一干人等的惡劣行徑。

柯文哲曾經以「國家暴力」來形容蕭案，所以他上任後，白色力量對他會如何處理此案，寄予厚望。然而，當大家漸漸了解，他不過是個收割白色力量者，他空洞、紊亂、不知所云的「價值」，根本與白色力量無涉，於是大家越等待越寒心、越不耐。尤其是二○一六年五月市府蕭案聽證會舉辦之後，涉案者諸多構陷事實，完整呈現在市民、國人面前，可是直至今日，蕭老師還是沒有平反，因為她的解聘處分至今還是沒有撤銷。

蕭案不是柯文哲炮製出來的構陷案，可是蕭案的處理態度，看得出，柯文哲這種沒有人權觀念的市長，跟郝龍斌無異。不過，更讓人覺得噁心的是，柯文哲連蕭老師這種受盡欺凌的受害者，他都想方設法沽名釣譽，企圖從她不幸的遭遇裡榨取政治利益。

二○一六年，柯文哲曾經定調蕭案，漂亮的語彙包括「轉型正義，讓過去錯誤不再發生」，廉委會因此重新調查此案；不料二○一八年的今天，（光是在蕭案上）我們不但看不到錯誤被匡正，廉委會這個柯文哲用來妝點改革門面的機構，也乾脆不再運作了，免得不斷自打耳光、自曝其短。

於是，在廉委會消失，保證不再誤了市長大事的前提下，政風處，這個我認為從來就是法西斯走狗的垃圾單位，風光扛起幫「柯文哲白色恐怖力量」擔任清掃的工作，於是在吳音寧案當中，多少與「構陷」這種白色恐怖手法有關的新聞重現國人面前，我們毫不訝異。

就以台北市議員王欣儀為例，年紀輕輕的（她跟吳音寧年齡相近吧？），就大剌剌地扮演著白色恐怖時期常見的爛人角色。在吳音寧事件裡，王欣儀開記者會指控吳說謊，要求檢調介入，她用的資料，其實是台北市市場處為了構陷吳音寧而變造的假資料；而這個王欣儀，先前已經在四月，因為變造家長陳情書等資料攻擊蕭曉玲，被台北地檢署依公然侮辱、加重誹謗罪將她起訴。

柯文哲，他好整以暇地配合著「白色恐怖力量」，消極地或積極地，擷取各種他可以因此在政治上獲得的利益，此時，如果還有人以「白色力量」稱呼他，對不起，此人如果不是蠢才，就一定是「親柯人士」。