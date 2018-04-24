鏗鏘集》成也柯文哲，敗也柯文哲

（記者廖振輝攝）

二○一四年歲末，台北市長選舉投票前的一場遊行，支持柯文哲的熱情市民，攜家帶眷，在紙風車劇團扮裝參與的嘉年華形式中、興高采烈地迎向一場民進黨禮讓無黨籍人選，打敗中國國民黨候選人連勝文的大勝利。那是動人的時刻，氣氛一直延續到十一月二十九日開票當晚。

就在前天，二○一八年四月二十二日下午二時，爭取民進黨提名參選下屆台北市長的立法委員姚文智發起的大遊行，目標與二○一四年歲末台北市長選舉前那一場大遊行，路線不同，完全相反，姚是上屆台北市長選舉前，以民調與柯文哲評比後，禮讓柯文哲的民進黨人選。他準備多年，但民進黨瞻前顧後，尚未出線。形勢形同陷於撲朔迷離。

二○一四年的那一次台北市長選舉，民進黨的戰略指導原則是阻擋中國國民黨在馬八年、郝八年之後，再取市長位子。不能讓連家公子哥以囊中取物擔任首都市長，與已被視為形同共產黨中國在台代理人的連戰，形成更大的危害，當然更是重要原因。

柯文哲如循共同戰略原則，價值清楚，又顯示治理政績，民進黨再度禮讓，並非不可能，但柯文哲似乎無心於此。他的走樣、凸槌，政治素人卻把自己弄得既不素，又葷得無厘頭，喜歡老毛搞垮老蔣那一套。在綠、橘、藍、紅的象徵政治之間，藉白色突出一格，卻混濁了樣子，把原先支持群分裂了。從前的支持者不盡再支持，倒是中國新黨表態相挺。他也一副管你如何，仍然「不然你要怎樣？」似乎吃定了不讓中國國民黨在首都還魂仍然是民進黨戰略指導原則的時空條件。現在談禮讓是競奪下不情不願的勉力而為。

台灣的公民社會並不成熟。台灣一般政治人物的治理能力也不見得稱職。你說，柯文哲把台北市治理出什麼漂亮的成績嗎？並不見得，但他就是有其局面。中國國民黨鴉鴉烏，仍未脫殖民性格，民進黨執政久了也背負一些包袱。賭爛政治似乎成為某些宣洩的出口，管他什麼人說：柯Ｐ、柯皮、柯痞、柯屁，他就是一個人搔搔頭，咧嘴對你傻笑，你要拿他怎麼辦呢？非典型得不成樣子。誰知道他是什麼路數？

責任政治、政治責任，搞成這個樣子。柯文哲現象呈現了有些政治人物的任意和率性而為。他沒有政黨的包袱，但也沒政黨的責任連帶。就是不定性，為所之欲為，不可捉摸。你的支持賦予他權力，但你又是什麼？才不管呢！想當年阿扁施政滿意度比柯更高，仍在天龍國競選連任落馬。現在成為地虎國了嗎？搞不好又迸出管爺。一場與當年挺柯相反意義的遊行，當年的支持者生氣了。真是成也柯文哲，敗也柯文哲。（作者李敏勇，詩人）