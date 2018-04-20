社論》善用中美擠壓出來的時間與空間

劉結一直接點名賴清德，「他就是個台獨」；「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」賴院長多次論述「務實台獨」，指台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不必另外宣布台灣獨立。這在台灣是事實也是常識，所以主流社會沒有特別反應。反應較強烈的是對岸，但中國呈現的戰略焦慮，軍事演習的宣傳放大版，與其說是針對維持現狀的台灣，不如說是衝著戰略挺進的美國而來。

務實台獨，可以視為維持現狀的延伸。由於中國不斷衝撞現狀，機艦繞台擾台，現狀必須動態維持，而非無所作為，美國動作頻頻意即在此。不過，在這種情況下，賴院長的口頭重申，此時此刻卻可產生一種動感，使得中國必須回應。至於「務實台獨」論述的動感，其實是美國一連串行動所帶動起來的，包括國防授權法的軍艦互訪停泊、台灣旅行法的鼓勵高層互訪、國務院宣布對台潛艦「行銷核准證」、六月ＡＩＴ新大樓落成可能有相當級別官員訪台等，遑論川普所認知的「台灣總統」。短短期間，台美關係快速進展，在這樣的脈絡下，「務實台獨」的談論便產生了動感，令北京左批「打台灣牌」，右批「挾洋自重」。而北京不願面對的則是，這一切的始作俑者就是中國威脅。

針對中國近日進行的實彈演習，美國國務院發言人日前重申：美國仍關切中國日增的軍事能力以及相關的戰略意圖；美國反對任何一方採取改變現狀的片面行動，包括使用武力或其他形式的威嚇。美國定義的「現狀」，顯然與中國的「兩岸同屬一中」不同，係屬一九四九之後的台灣領土狀況，也就是台灣不屬於中華人民共和國。而「台灣關係法」稱，「台灣」一詞包括「一九七九年一月一日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局，以及任何接替的治理當局」。「中華民國的台灣治理當局」，言下之意，中華民國失去領土後，遷往台灣繼續掛牌，直到一九七九，仍尚未成為國家的台灣，此後繼續使用中華民國運作。此一論述，一方面阻隔了中華人民共和國對台灣的聲索，另一方面也只確認台灣屬於台灣人民所有，是否自成一國則保留模糊。二月間，亞太助卿提名人董雲裳在參院外委會表示：「我們並不承認台灣是一個獨立國家」。而日前眾院外委會亞太小組主席游何認為，「台灣是一個國家，該是美國檢討其政策的時候」。行政立法部門的想像拉拔，明顯不是往兩岸一中方向。

另外，中美之間，有歧異，也有共識，例如他們都將涉及制憲、國名、國歌、國旗視為改變現狀，假使台灣在至少獲得美國支持之前為之，勢必遭逢中美不同動機的壓力。阿扁執政缺乏內外有利環境的正名入聯，引發中美各打一大巴掌的慘痛，殊堪借鏡。目前，台灣的維持現狀、務實台獨，在中華民國的現狀下民主演變，縱使面臨北京勒索「一中共識」不成而拒絕往來，卻未曾蒙受來自美國的不滿與壓力，這是蔡賴體制的戰略得分，只是國內加速民主演變的民意，也不可忽視。北京方面，急著以正面打擊「務實台獨」，來側面襲擾「維持現狀」，凸顯著中美對台政策的距離拉大而不是縮小，伴隨著美國對台軍售、協防的堅定、提升，遂在「惠台攻勢」下難掩其拿蔡賴體制沒轍的戰略焦慮，劉結一的鷹派發言便是代表。

要求兩岸和平解決分歧，反對台灣「反攻大陸」，也反對中國「武力犯台」，美國向來是戰略清晰的。而從中美擠壓、印太戰略到台美關係提升，給台灣創造的時間與空間，也在考驗著「維持現狀、務實台獨」可以走多遠。鞏固國安捍衛台灣，發展經濟壯大台灣，已成蔡賴體制的車之兩輪。未來，利用印太戰略的鋪陳，中美貿易戰的契機，讓台灣的國安納入集體安全網絡，經貿連結不必付出主權代價的西方國家，堪稱台灣在新形勢下獨立於中國陰影之外的新路線。本土政權完全執政，不論是面對中國威脅與日俱增，或年底選舉的期中考，都該調整步伐、自助人助，準備好同時打贏內外兩場仗。