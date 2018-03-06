社論》為習近平稱帝蓋上橡皮圖章

中國這一陣子連續舉行黨政會議大拜拜。中共三中全會上週剛結束，全國政協、全國人大或「兩會」相繼開鑼。政協是共產黨主導的統戰組織，人大雖號稱最高立法機關或「國會」，但在一黨專政的中國，「兩會」的功能都形式大於實質，多達兩、三千人參加的會議也難有效開會，卻常淪於為黨國當局背書的橡皮圖章。今年「兩會」除了聽取政府工作報告，完成黨政人事換屆，還列入修憲、機構改革等議案。其中，刪除國家主席及副主席任期限制、習近平思想入憲最受矚目。

習近平統治之下的中國，顯然正試圖打破黨國當局建立的多年規矩，創立有別於先進國家的模式，讓個人及共產黨長期執政，以圓其「中國夢」。

有如世人所見，習近平掌權五年多以來，對外揚棄鄧小平的韜光養晦遺訓，在亞洲鄰近地區動作頻頻，以致周邊國家不安。他在國際舞台不斷出招，挑戰美國的全球主導地位，「一帶一路」最足以凸顯其野心。除了國際政治，中國以「國家隊」之勢，大肆併購歐美重要企業科技，是繼竊取智財權之外，另一引發各國警戒並反制的爭議作為。

習近平對內更不手軟。諾貝爾和平獎得主劉曉波被關押死於獄中，異議者、維權人士、公民社會盡遭打壓，西藏、新疆所遭鐵腕統治更甚以往，香港在政治緊縮中「兩制」凋零、「一國」獨秀。尤有甚者，中國不僅在網際網路自由度居全球最末，還正透過大數據的數位科技，以「社會信任」為名，建立監視社會大眾的全面控制體系。

最足以反映習近平威權統治及網路控制的，莫過於禁絕「敏感詞」。四年多前，習近平到北京慶豐包子鋪吃包子，經其公關團隊營造「親民」形象，但也引發「習包子」、「慶豐帝」的調侃；如今成為網路刪詞。在傳出習近平不受任期限制之後，「吾皇」、「登基」、「萬歲」、「稱帝」、「年號」、「終身制」、「黃袍加身」也都列入網路禁詞。網路監控也許非中國所獨有，但嚴厲管制到這種地步，堪稱全球獨步。

習近平不以此為足，現今進一步邁向終身任期，集權加無任期，這是帝制的開始，不但打破中國的規矩，也對世人展現惡例，對崛起的中國，不論形象、實質都有害無益。以中國的黨國體制而言，經歷毛澤東時期的獨裁和政治鬥爭，繼之以文革的動盪，鄧小平時期所形成的集體領導、共識決及有序的接班繼承制度，如今將遭推翻。如此權力長期集中的專制獨裁，容或因權力集中而穩固於一時，卻可能導致不斷且你死我活的零和政治惡鬥，重現毛澤東時期的災難性後果。

習近平的盤算一旦如願，中國不啻立即向世人展露馬腳，法治在這個國家雖高唱入雲，現實上是不存在的；憲法可因當權者利益而隨時修改，一如當年蔣介石以「臨時條款」為其連任而架空憲法，都是邁向獨裁專制的醜陋演出。同時，歷史教訓顯示，獨裁者很難善終，絕對權力、絕對腐敗，長期獨裁者迷戀權力，腐化衰敗常使其自絕於人民，最終或遭鬥爭下台，或被人民推翻，更為國家社會帶來動亂。

中國最可悲的，莫過於面對習近平的個人崇拜和要當皇帝的作為，沒有節制與平衡的力量。相反地，在官媒黨媒宣傳機器大開的造勢中，「人民領袖」習近平與「偉大領袖」毛澤東、「英明領袖」華國鋒並列；習思想入憲、習皇帝登基，都經「兩會」蓋上橡皮圖章而如此這般，一舉實現。

台灣旁觀中國這齣政治鬧劇，除了深切體會中國果然離民主越走越遠，重要的警覺是不能成為它的一部分。中國總理李克強昨天的工作報告提到「一中」、「九二共識」、「共擔民族大義」，外加「絕不容忍台獨」、「提供台胞同等待遇」，都是老調；國台辦張志軍的「兩岸關係陷入政治僵局，責任完全在台灣當局」，卻是做賊喊捉賊的強盜語言。面對它不停的併吞動作，不論「同等待遇」的最新三十一項磁吸攻勢，或外交打壓、軍事脅迫、內部滲透等惡行，有此惡鄰，台灣沒有鬆懈的奢侈。