社論》兩岸關係 中國也該解套了

中國解放軍有位朱少將日前批評：國民黨已不是昨日的國民黨，說句不好聽的，國民黨一些人過來說主張統一，那都是騙吃騙喝，因為主流不是這樣。朱少將真是快人快語，把國民黨在內的統派罵得淋漓盡致。那些穿梭兩岸的「食客」，既然不是台灣的主流，他們跟北京同一個鼻孔出氣，裡頭完全沒有台灣的地氣，當然是騙吃騙喝騙利益。但換個角度來看，北京應也心知那些人在台灣沒有號召力，卻偏偏歡迎他們來招搖撞騙，顯然，請客的人也被套牢了。

民主化之後，台灣的主流民意，突破威權統治的柵欄，循著頭家作主的方向前進。民調也好，選舉也好，順主流民意則昌，逆主流民意則亡；政客可以欺騙主流民意於一時，無法欺騙主流民意於永遠，因為民主政治基本上是透明的。為了競逐大位，馬英九表面上迎合主流民意，執政八年卻與主流民意背道而馳，最後遭到頭家大反撲，留下國民黨完全在野的殘壘，就是最好的反面教材。事實上，台灣的政治運作，主軸就是人民當家作主，管你藍色、綠色、白色、紅色，沒有人可以用意識形態綁架主流民意，黨意凌駕民意的時代一去不復返了。

偏偏，台灣就是有那麼少數的人，言行早被主流民意唾棄了，但他們仍不願向頭家低頭融入主流，反而化身機會主義的政治蝙蝠，投奔北京充當促統的內應。雙方一拍即合，其實是因為兩者都在疏離台灣主流的同溫層取暖。然而，這樣的統戰社交活動，只能自己統自己，其自我亢奮的情緒，對台灣主流民意毫無影響。甚至，北京熱情擁抱台灣的政治邊緣人，只會讓台灣的主流民意對北京漸行漸遠。這種政治力學，穿梭兩岸的台灣統派，當然是心知肚明的，只不過為了騙吃騙喝，他們要把戲演得很逼真。

中國做為大國，應該有調解矛盾的能量，卻被台灣的政治邊緣人騙吃騙喝，導致對台灣內部實情的認識完全錯誤，不僅有失大國的面子，還讓所謂的對台工作白費力氣。中國要與台灣對話，不論目的設定在哪裡，都應跟台灣主流民意，尤其是主流民意所選出的政府對話，才有現實意義。台灣是民主體制，不是一黨專政，中國的對話對象，絕非毫無代表性的個人，亦非疏離主流民意的政黨，而是代表人民意志的民選政府。不以代表台灣的政府為對手，不啻是拒絕與主流民意對話，這等於是將台灣推向更遠的認同。擁抱少數，拒絕多數，這種統戰真是莫測高深。

過去，從連戰到馬英九的一中各表、終極統一、同屬一中，給北京的兩岸政策造成極大的誤導，誤以為迴避主流民意、拉攏親中勢力，便足以走向促統目標。馬執政八年，確實一度讓這種可能性上升，但終統暴衝物極必反，太陽花學運點燃了公民怒火，國共的如意算盤徒勞無功。這次，如果又是盤算親中政府捲土重來，讓本土政權的努力再度歸零，恐怕是時不再來了，因為台灣的主體意識更深化，傾中賣台路線更沒有空間。即便是國民黨，除非想永遠在野，不然就得以主流民意為標竿進行基因改造！想選舉的國民黨，不想選舉的統派，「換柱」便是分歧點，而且分歧勢必愈來愈大。

一九九一，台灣終止動員戡亂，萬年國會老法統也告終止，兩岸關係走向新局。可惜，北京昧於新思維，武嚇我國總統直選，結果逼出特殊兩國論、一邊一國論。錯過二十年的歷史契機，繼續排斥正常化的機會，有些時間站在中國那一邊，也有些時間站在台灣這一邊，大國小國的平衡是動態前進的，「自由印太戰略」便是眼前的發展。更何況，台灣無法正常化，兩岸關係無法正常化，則中國的國家構造在關鍵部位也無法正常化，不僅台灣為數不多的統派，連全世界的投機政客都可藉此到中國騙吃騙喝，一如北京現在還無法脫身的金錢外交，這到底便宜了誰？兩岸關係，中國也該解套了，不是嗎？

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