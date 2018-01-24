自由廣場》大戰略下的M503事件

◎ 陳嘉霖

中國政府日前片面宣布M503航路，是對台灣的施壓與試探，北京政府亦在日本、韓國、印度及南海都曾採取類似的做法。然而看待M503事件，除了從軍事國防以及國家安全的角度來因應之外，也必須與其他看似不相干的對台政策綜合評析，才能勾勒出中共完整的戰略陰謀。

台灣社會需要特別注意的是，中共的所有對台措施，不論是威嚇施壓或是惠台利多，都不能以單一事件來論。我們必須明白，中共乃集權國家，所有的對台重要政策都具有一條鞭的系統性布局，彼此搭配成套、相輔相成，最終只有一個目的，就是併吞台灣。

例如逮捕李明哲，相對於青年創業基地的對台優惠；以及在國際打壓台灣，相對於一帶一路惠台善意。一正一反之間都是為了創造台灣內部親中的動能，也削弱反中國勢力，試圖改變台灣日益擴大的天然獨社會結構。而中國這次M503航路，以及前陣子中國軍艦與軍機頻繁繞台等作為，則是踩紅線的試探，標準的步步進逼，意在麻痺台灣社會的警戒心。

去年中共「十九大」可說是北京對台政策的分水嶺，今後北京當局併吞台灣的大戰略原則是「釋放利多與打擊異己併行，從內部分化台灣」，這在習近平的十九大談話中表露無遺；而北京政府對我國政府的互動模式也定調為「關閉對話窗口，改為單方片面作為」，比如這次單方宣布M503航路；統一戰線策略則是化整為零，摒棄中國國民黨轉而與台灣民間團體及個人結盟；整體節奏是踩紅線步步進逼、改變現狀，最後伺機併吞台灣。

綜上，台灣社會需有正確清楚的眼光看待中共所有的對台作為，或許以單一事件而論不足為懼，但將中共所有的對台政策串聯起來，將會形成比武力犯台更具威力的威脅。如今中共已透過各種軟硬不同的手段改變現狀，我國政府應改變目前的被動消極態度，儘早擬定全面性的積極抗中策略，才能確保長治久安與維護台灣主權。

（作者為法學博士，台聯政策部主任）