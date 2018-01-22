鏗鏘集》就是需要陳師孟這種人

如果不用革命手段，要在體制內去除黨國統治的不公不義，做到真正民主轉型，那負責監督公務員的監察院，就是需要像陳師孟這種人：有正義感、不怕「熱」。

陳師孟的任命，讓黨國遺老遺少抓狂，馬吳之流，檢察官、司法官、律師公會，搬出意識形態、針對性、追殺國民黨、恫嚇法官、損害司法名聲等各種理由頑抗。其實，他們費盡心機編織的反對理由，正是陳師孟最適合當監委的理由。

民進黨政府把司法改革、轉型正義列為施政要務，通過不當黨產條例，成立專責機構處理不當黨產，也加速解密政治冤案文件，但並沒有成立特別委員會平反黨國體制遺留的冤錯假案。

陳師孟言明在先，他要調查陳水扁案和郭瑤琪案。扁案被告有隱藏鉅額金錢的「證據」，但檢察官及法官先設定立場、尋求偽證、恣意換法官和採取不同法律定義，違法失職事證更明確；郭案是惡人告狀，並無任何事證，卻被判刑定讞。

台灣需要轉型正義及司法改革，原因就在法院長期受國民黨控制，缺少獨立監督，致有人甘為黨國工具，違法濫權。陳師孟要挑起監委重任，即運用體制內的監察院承擔轉型正義的任務，調查政治冤錯假案。

陳師孟要查辦綠不辦藍或包庇藍的法官，有助改造法官的心態，走回獨立與正義。他祭出彈劾權並非恫嚇正直的法官，而是嚇阻不肖法官濫權，那不但不會損害司法公信力，反而是重建它的公信力。

台灣要談改革，談轉型正義，就是需要陳師孟這種人「赤膽屠龍」。他有理念、有立場，都很正常，只要他能認真查明事實，公正的讓證據說話，對台灣民主轉型便功不可沒。

（作者王景弘，資深新聞工作者）