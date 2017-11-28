自由廣場》黃國昌與顧立雄的「屁話」

◎ 黃艾米

昨天（27日）財政委員會是金管會顧立雄主委，與時力主席黃國昌第一次針鋒相對，爭議的主題是金管會的報告到底是不是「屁話」。

屁話的爭執點很簡單，黃委員認為金管會的兆豐銀被美國罰款報告，沒有究責完整，尤其是在官員與董事的責任，所以是屁話。而顧主委則認為黃委員在臉書上說「金管會說的都是屁話」很不恰當，他的論述很簡單，美國政府裁罰可不可以拿來當民事求償的依據，要看有沒有因果關係，所以不能一概而論。黃委員隨後在其臉書繼續回擊，說「當兆豐銀的董事及經理人違法失職」，銀行當然可以民事求償來論述。

仔細看兩方的說法，就會發現其實沒有交集，因為黃委員的論證是站在「確信違法失職」的角度來看民事求償能不能告，顧主委則認為要看因果關係，也就是說要先看「是否確信違法失職」。

顧主委是長期執業的律師出身，而黃委員雖是律師、司法官考試合格，但其後選擇去美國留學，變成法律學者。在法的方面，兩個人各有專長，所以這個沒有交集的爭論，容易令一般人混淆，只知道顧主委跟黃委員槓上了，又是一條新聞熱點，甚至認為民進黨又在包庇或黃國昌又在作秀。

執政黨官員、執政黨立委，以及在野黨主席立委，在財政委員會對金管會的質詢，對於國內銀行授信與管理的問題，不是去討論長期低利率環境下，國內金融業受限於法規、政策，而沒有足夠的投資標的及管道的問題，正本清源；以及長期這種環境下，我們的公民營銀行變成香港跟新加坡同行的人才訓練所，導致各銀行的資金運用率低、投資報酬率低，以及金融商品開發能力低的三低結果，而是去斤斤計較一個法律訴訟爭點，這其實看得讓人驚心動魄。

財政委員會監督的政府機關有中央銀行、財政部、金管會、主計處與審計部等。中央銀行別說資產，一年光依法繳庫的錢就1800億元；財政部管稅收，一年台灣的總稅收近3兆元，主計及審計則負責這些錢的花用跟事後檢討；金管會管理的各級金融機構則影響約80兆元資金。

不是說58億罰款或說200多億聯貸的呆帳不重要，而是當這些都進入調查或司法程序後，政府財金政策的質詢，難道沒有更重要的事情了嗎？

這屆立法院開始直播，如果這種問政型態是財政委員會被關注的熱點，在以往，可以解釋成媒選擇的問題或哪個委員比較會操作媒體關係，而現在，如果這樣的新聞還是點閱率的焦點，那財政委員財金問政不專業問題將會持續下去，因為這是人民選擇的結果。

（作者為大學經濟系兼任教授，台中市民）