《自由廣場》獨派應共推台北市長候選人

◎ 林健次

柯文哲縱容出來的反年改「王八蛋」在世大運鬧場，致使入場儀式有旗無人、貽笑國際。不料柯卻以開罵「王八蛋」轉移焦點、成功解圍。後來更因選手表現優異，柯文哲成功收割選手努力的成果，並在「網路盟友」與媒體的運作下，聲勢上揚。閉幕式後，總統府與北市府之間的台灣英雄遊行，或許是反映英、哲合作已是雙方努力的方向。

柯文哲對蔣氏父子的殘酷統治多所體恤，已成「反轉型正義」與「反去蔣化」的指標人物。「反去蔣化」的真義是把「蔣化」留下來。「留蔣」有兩種意義：一是確認兩蔣殘酷獨裁統治台灣的正當性；二是合理化台灣是中國的一部分。民進黨支持柯文哲等於和國民黨一鼻孔出氣，等於台灣價值的全面淪陷，意味台灣人「死好」、活該，傷害台灣的自由、平等、人權。

民進黨禮讓「反去蔣化」的柯文哲當選，等於向國際宣示，除了國民黨之外，台灣的各主要政治勢力與人民全面的確認蔣介石殘酷獨裁統治與台灣是中國的一部分的正當性。這樣一來，不要說轉型正義沒有了，連台灣人要自救、國際友人要替台灣發聲的論述及其正當性也會受到難以挽回的重大傷害。

獨派不用擔心推出人選會使國民黨得利。柯文哲從接受中國統戰、參訪連國民黨都不敢去的中共革命「聖地」延安，到聲明「崇拜毛澤東」要「向共產黨學習」，一直到最近「兩岸一家親」、「兩岸是生命共同體」、要和中國「床尾和」的名言，乃至世大運打擊、侮辱台灣旗的動作，其傾中程度都超過國民黨。獨派沒有親柯的道理。

此外，獨派推出市長人選，親獨的市議員候選人才有成長空間，有利擴充獨派資源與力量，否則會被柯文哲消滅殆盡。

獨派參選、國獨對決，柯文哲被邊緣化，獨派不必然輸。獨派經過一場大選，即使輸了，實力一定成長；不管中央誰執政，獨派的政策影響力一定大增，也會升高影響二○二○總統人選與選舉結果能力。

民進黨首次全面執政下，國民體育法中「中華」奧會還是打敗了「國家」奧會，而「台灣」奧會居然沒有參賽資格。這證明獨派對民進黨的期待是錯誤的。民進黨之外，獨派中不乏高知名度人士的事實，是本文立論的基礎。

（作者為台灣教授協會會員）