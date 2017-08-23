自由廣場》面對共軍斬首戰 速做萬全準備

◎ 黃天麟

中國軍機繞台已成慣例，目的是實戰化演練，在朱日和的兵推亦常以台灣總統府為攻克目標。顯然共軍認為，以斬首戰二天三日解放台灣，是解決統一問題的最佳選擇。共軍的斬首戰會不會成功？很不幸，以當今情況推斷，答案是傾向肯定的。理由如下：

1斬首戰之籌劃、動員比較隱密，不易被衛星、美軍發覺。大規模的海上登陸作戰會給台灣迎戰的準備時間，成功的機會反不如斬首計畫。

2共軍在飛彈及空軍已佔優勢，可立即取得制空權，有利於空降傘兵坦克直攻總統府。

3中國軍最近新增兩「空降師」，強化對台斬首能力。

4偏偏台北留有幾處空曠平地，可供傘兵空降。關渡平原是其一，松山機場及基隆河岸空地是其二，共軍傘兵落地至總統府時間都無須半個小時。

5馬英九八年及老藍男執政一年半期間，面對中國統戰，連一部「反統戰法」都尚付闕如，致三中一青、一代一線、入島入戶，有如白蟻蛀空，退將爭相親中友中、村里長自我矮化自稱中華台北、一個韓國小賊竟能把台灣當成自家客廳潛入民進黨總部、一個沉迷中國的死士竟能闖進總統府揮大刀砍傷憲兵，無不透露出整個國安已發生嚴重系統性問題。台灣內部極可能在共軍入侵時土崩瓦解。

斬首計畫與台灣挑釁不挑釁扯不上關係，只要共軍準備就緒，就會隨機執行，這絕非危言聳聽，亦非杞人之憂。事關國家存亡、人民安危，我們提醒蔡政府，幾天兵推、進駐圓山指揮所是不夠的，時猶未晚，立刻著手迎戰的準備，包括：

1速強化台北盆地防空網，在觀音山、關渡山區、大屯山區密集佈置可移動飛彈，數目越多越好。

2松山機場及其狹長空地因近國防要地，易於防備，宜常駐足夠兵力。關渡平原宜即挖掘壕溝或速開發，不宜再留空地，防阻傘兵坦克降落集結。

3速制定有效的「反統戰法」，加強國人信心與凝聚力。

4至於長程的國安計畫則應包括：

ａ﹑發展中長程飛彈。

ｂ﹑發展反飛彈系統。

ｃ﹑拚經濟。保持台灣在科技產業的矽盾（Silicon shield）地位。

「有備」是最佳兵法，有備必使敵人不敢輕舉妄動。時不我與，事在人為，決心而已。

（作者為國策顧問，曾任國家安全會議諮詢委員）