自由廣場》像東鋼這樣的企業…

◎ 林文彬

這兩天，公所接獲縣府通報，謂東鋼（東和鋼鐵公司）捐助兼保固的虎尾鐵橋（虎尾溪糖廠鐵橋），將進行保固修繕枕木抽換作業，預計封橋三天，俟完成履勘確認後再重新開放通行使用。

東鋼表現企業家的社會責任，實在周到又擱足感心。

近期東鋼聲名大噪，主要是英國媒體上月選出，台灣東鋼廠內的螺旋式隧道狀空橋為全球最棒的五座橋樑之一，與同獲殊榮的他國橋樑相較，台灣就地取材的設計建造，猶令人驚艷。

但大家有所不知的是，東鋼早在這之前就已捐助修建雲林縣縣定古蹟虎尾鐵橋。東鋼所保存的不只是台灣唯一一座百年鐵橋，更可說是保存了台灣糖業工業化的起點。

虎尾鐵橋長近五百公尺，建造於一九○七年；一九三○年，日本聘請英國西木公司設計改造，使這座木橋成為鋼梁桁架橋；二○一二年被蘇拉颱風暴雨沖毀約五十公尺；前年（二○一五年）九月九日，經由東鋼捐助修建通行。橋下的虎尾人溪（Favorlang River）更是一六二一年顏思齊、鄭芝龍的登台之河，可說是台灣近代歷史的起點；一六三○年代，台灣最大的原野鹿場；一六四○年代，虎尾人捍衛主權抵禦荷蘭人的天然劃塹；一六九七年郁永河著《裨海紀遊》的湍急大溪；一七二三年行政劃分彰化縣的大江界線；一八八六年新設雲林縣的母親之河；更是百年台諺「會過西螺溪，未過虎尾溪」的世紀之河。

欣賞鐵橋，回顧歷史，並以東鋼的創意與愛心之橋，讓世人聽見虎溪躍渡的大河樂章。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）