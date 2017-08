《自由廣場》從吳志揚看柯文哲 談選舉民調

◎ 韓愛直

柯文哲是現任台北市長,但是今年以來揭露的調查,滿意度都沒有過半,而且支持度也從未過半。在中國時報一月及三立七月的民調中,更分別只得到24.2%、32.1%的支持度。但同時泛藍分別有40.3%、31.8%,即使是泛綠也有15.9%、15.7%的支持度。反向解讀,應該是在中國時報和三立的調查中有56.2%、47.5%是不會投給柯文哲的,遠大於柯所獲得的支持度。柯身為現任者,握有龐大資源,用政策綁樁、用世大運經費行銷自己,卻得到這樣的調查結果,連任之路岌岌可危。

殷鑑不遠。根據TVBS的民調,二○一四年地方首長選舉前,桃園市長吳志揚自上任一年之後到選前兩個月的施政滿意度都沒有超過50%,選前三週好不容易也才拉升到剛好50%。另方面,該中心民調自二○一四年五月六日至十一月十一日(投票前三週),吳志揚的支持度始終大幅領先鄭文燦,最多時曾領先22%(50% VS. 28%)、拉最近時也領先8%(42% VS. 34%),在選前三週,甚至是領先19%(49% VS. 30%)。最後的投票結果,卻是鄭文燦以51%的得票率贏過吳志揚的47.97%,以近三萬票的領先當選桃園市長。

國內外選舉研究都指出:首長的施政滿意度是連任與否的重大指標,二○一四年桃園市的選舉已經再次驗證。回頭看柯文哲的民調,沒有一家民調機構所做的柯文哲施政滿意度超過50%,難道不是嚴重警訊?

施政滿意度不佳,就是現任者的危機,即使民調支持度大幅領先,也可能只是幻象。何況,柯在支持度上未曾有過「大幅領先」這件事。根據美麗島電子報最新公佈的調查,在選舉前一年多,柯文哲與朱立倫對決就已經被拉近到7.2%(43.3% VS. 36.1%),即便是不被看好的姚文智,在選前一年半(今年四月),也有17.3%的支持度(柯46.1%)(這竟是綠白對戰、無藍民調?)誰又敢篤定,與鄭文燦同為民進黨中生代、也曾任新聞局長的姚文智,不會像鄭文燦一樣,上演一場驚奇秀呢?

比賽還沒開始,國民黨與民進黨的人選還未確定、競選活動也都還未展開,柯就已處在下風。比賽開始後,風一起,尤其是民進黨一旦提名自己的人選,依民進黨支持者特性,只要他們一歸隊,柯的支持度會裂解得更迅速。

在這個把民調當文宣的時代,無論是柯文哲或媒體用民調做為選戰起手式,終究還是要回歸以施政滿意度做為判準。明年的選舉,執政績效與價值信仰終將成為柯文哲必須面對的檢驗。但可以大膽預測,施政滿意度低迷的柯文哲,絕對要小心二○一四年桃園市長選舉結果在自己身上重演。

(作者為政治學碩士,桃園市民)