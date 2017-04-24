自由廣場》「假帳真查」的兆豐案

◎ 賴振昌

以前國稅局有一招高明的作弊手法叫做「假帳真查」，就是查帳員與公司串通好，一年中將抽查某特定一個月的資料，公司只要把約定被抽查月份的憑證紀錄做好，其他月份的會計造假、缺憑證都無所謂；再加上稅務員的查帳報告，往往會剔除大額的沒有問題項目，對有問題的項目全部避而不談。表面上稅務員的查核紀錄完整，且補徵了鉅額稅款，看似績效良好，但既然被剔除的項目本來就沒有問題，公司只要申請複查就可以更正，一毛錢的稅款也徵不到，卻能輕易地掩護公司帳證有問題的部分，達到實質放水的效果。

兆豐銀去年遭美方重罰五十七億元，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷，日前台北地檢署公布調查一萬七千筆交易資料的結果，初步認定暫無異常或洗錢犯罪行為。檢視這樣的調查報告，不禁令人聯想這又是銀行版的「假帳真查」而已。雖然本次調查對象高達一萬七千筆交易，看似查核範圍非常廣大，但對NYDFS指謫有疑慮的一七四筆交易卻交代不清，且調查時又將非台灣籍的對象排除在外，如此切割查核範圍的作法，可能有只對沒爭議的部分進行調查之可能，與國稅局官員的查核套招方式無異。尤其調查報告引用「初步」、「暫無」的聲明，是否暗示不排除以後本案仍有洗錢之可能，除了與慣例不符以外，更有讓人感到有「此地無銀三百兩」的懷疑。

在五二○蔡英文總統就職的前夕，兆豐銀行的調查報告一定是國人檢視新政府施政的重要指標項目之一，財金單位若僅以消極態度面對，在毫無理由的情況下，將本案以機密列管到二○二六年才來加以解密，是無法杜社會悠悠之口，恐有陷蔡總統於不義之慮。主管部會應誠實向人民報告自己已做過多少努力，若真有牽涉到國家利益的難言之隱，相信國人也才會體諒的。目前坊間傳聞兆豐洗錢案之所以無法釐清，恐係牽涉中國或外國的關鍵人物，致無法清楚說明。如果真是這樣，則無異是我們抓住對方小辮子，在現實考量下我們可以換到多少國家安全、經濟利益、外交空間…，如何在不影響保密需求之下，用其他間接方式取得人民諒解，仍是有必要的努力方向。只要國家的利益夠大，或許國人會接受被罰五十七億元取得國家某些特殊的條件，還是划算的交易啊！

（作者為前臺北商業大學校長、台聯立法委員）