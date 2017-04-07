自由廣場》校歌只能唱文言中文？

◎ 于竣兆

政治大學近日邀請師生及校友，一齊討論「政大校歌」的去留問題。而其之所以會被討論，是因校歌中留有過往政大黨校時期的色彩。在這個議題上，多數人提出了關於「轉型正義」的問題，尤其是所謂的「黨校轉型」。但在這個討論中，論者想要提出一個關於「語言」的思考。

在政大校務會議所提供的「靶子歌詞」（提案歌詞）中，用「中文」仿舊有校歌之模式，將具有「黨校色彩」的詞置換掉；這固然是一項前進，但仍然凸顯封閉在「中文」的思維模式。誰說校歌一定要用中文填詞？一定要填成艱澀的文言文樣式？為何不能讓台語、客語甚至是原住民語入詞，政大做為以「人文社會」聞名的大學，應該必須有寬闊的視野，更多元的思考才是。

紐西蘭過往曾有白種人欺壓毛利人的灰暗歷史，但紐西蘭現今致力於維護「毛利語」，過往只用「英文」唱的國歌，變成一半用「英文」、一半用「毛利語」；而種族融合複雜的南非，在國歌的轉型過程中，則是選擇用五種語言（當地四種語言和英文）唱完一首國歌；加拿大的國歌也多半以「英文」、「法文」兩種語言混唱。放眼世界諸國，歌曲是可以做為「大融合」的象徵，做為步入新社會的象徵。

在世大運的反恐演習劇本中，歹徒被設定為說「台語」的人；反之，校歌做為學術園地的凝聚象徵，於是固定用「中文」填詞。這或許都是無心的舉動，但長久下來，很難不形成「隱性歧視」。而這種狀況也不只政大校歌，台灣各大學校歌，絕大多數都是中文填詞，且不時用較為「文言」的「中文」。現今社會對於語言，仍難跳脫既成的「印象」與「成見」，唯有突破對於語言的既定思考，才能不被舊思維束縛，也才能創造共存共榮的語言環境與社會。

（作者為政大法律系學生）