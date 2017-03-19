自由廣場》還有多少筆385億黑資產？

◎ 賴振昌

國民黨自查舊有黨產，發現一批民國三十六年中央政府發行的第二期美金公債（U.S. Gold Bonds），估現值約新台幣三百八十五億元。這突然發現的大筆財產，除了更讓國人加深國民黨的財力雄厚印象之外，對不當黨產爭議的釐清並無幫助，反而有自曝其短的效果。

面對高達三百八十五億元的資產，除了七十八年二月於國民黨辦理社團法人登記時，列入所附之財產彙總表以來，長達二十八年的時間裡，該批債券有如人間蒸發，無人聞問。國民黨的財產管理，明顯違反審計「定期盤點、帳目相符」的基本原則，可見國民黨的財務管理，內控疏失嚴重，難怪國人對國民黨黨產的正確性，抱持高度質疑。

由於這批政府在中國大陸時期發行的債券，早就被「兩岸人民關係條例」凍結，在國家統一前暫不處理，所以雖然淪為無人管控的黑資產，但因變現無門，仍留存至今，被國民黨拿出來獻寶。可是其他不受控管的資產，如果還有變現可能者，是否早已被掏空，流入私人帳戶？在國民黨的黑箱作業下，本來就是一個令人合理懷疑的假設而已。

國民黨行政管理委員會主委邱大展出示歷史文件表示，青島齊魯公司當年來台時確實有資產，絕非外界所說的「兩手空空來台」，呼籲應正視國民黨貢獻的說法，更是讓人不知所云。當年國民黨購買債券的資金，早在中國打內戰時消耗殆盡，那有一分一毫拿來建設台灣，說它兩手空空來台仍算是客氣。若不是財政部宣布中國大陸時期發行的債券暫不處理，待「反攻大陸」後才會償還，國民黨不只是兩手空空，甚至會是中國消費、台灣買單的不合理結果。拿債券獻寶，真是自曝其短啊！

（作者為前台北商業大學校長、台聯立法委員）