自由共和國》江大樹、王子華、梁鎧麟／照顧服務人力培訓制度之重新再思考
江大樹／國立暨南國際大學副校長兼教務長
王子華／南投縣長青老人服務協會理事長
梁鎧麟／國立暨南國際大學博士後研究員
長照1.0時代照顧人力的缺乏，一直是長照服務無法到位之主要問題之一，而進入擴大服務量的2.0時代，照顧人力是否到位仍是各界質疑之重點。而對於照顧人力之問題，主責照顧服務員訓練的勞動部表示，過去幾年勞動部已培育十一萬名的照服人力，但實際留任僅兩萬多名；主責老服人才培訓的教育部同樣也說，過去幾年各技專院校相關科系已訓練四千六百多名畢業生，但留在長照體系中就業的學生僅一成。
面對前述照顧人員訓練後留任比率偏低，及大專院校訓練後的學用落差嚴重，各界認為與現行照顧服務的就業市場環境不佳有關，歸納主要原因有：就業成就感低、照顧服務產業沒有前景等問題。
以目前照顧服務培育的相關大專院校系所課程設計而言，長照師資嚴重不足，現行各大專院校之長照師資多以護理背景為主要組成，而長照體系的人力培養，除了第一線的照顧服務外，包括活動設計、個案評估、資源轉介與連結、健康促進等，含括了社會工作與公共衛生的領域，而大部分系所師資仍未到位，導致課程設計各校過於多元，無法滿足業界人力使用之需求。
其次，以目前照顧人力證照而言，僅有丙級證照，一般有意願投入照顧服務工作的民眾，受過八十小時的教育訓練，再接受每年二十小時的持續訓練後，就能夠考取丙級證照。反觀大專院校所培育的學生，受了四年大學教育後，投入照顧服務職場，卻同樣也是考取丙級證照，並無證照上之區分，導致學生投入照顧服務市場意願過低。
再者，目前照顧人力市場的就業，除了居家式照顧的服務外，日間照顧中心與機構住宿式照顧也是主要的就業市場，但投入機構住宿式照顧之照福人力，除了照顧服務的基礎訓練課程外，仍須具備有活動設計、音樂治療、藝術治療等其他職能，以現狀來說，多是由用人機構再另行訓練。此現況凸顯出照顧服務人力的訓練課程過於單一化，同樣無法滿足用人機構之需求。
面對前述照顧服務人力市場的就業問題，筆者建議：一、衛福部應協調教育部，針對老服或長照相關系所建立符合業界需求之課程大綱，以統一化各大專院校之課程項目，符合用人單位之需求；二、衛福部協調勞動部，思考現行照顧服務證照分級之可能性，以提升照顧服務就業市場之未來性；三、衛福部協調勞動部調整現行照服員訓練課程，以投入居家式照顧的一般基礎訓練為主，再輔以進階的機構式照顧訓練，以強化欲投入機構照顧之照服員的職能；四、衛福部應思考照服員就業願景，增設照服資深督導員，於第一線社區中協助長照體系的個案評估。
照顧服務就業市場問題的解決刻不容緩，各界也已明確點出照顧服務人力市場的就業問題所在，而此問題橫跨衛福部、教育部與勞動部，應由行政院政務委員出面，協調三個相關部會共同解決現行照顧服務就業市場所面臨之問題。
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