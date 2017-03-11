自由廣場》還沒開賽就輸人一截

◎ 許又方

台灣在本屆世界棒球經典賽三戰全墨，下屆賽事必須從資格賽打起。這對一支世界排名第四的傳統勁旅而言，的確是相當難堪的事，因此網路上批評聲浪此起彼落，總教練郭泰源成了球迷攻詰最烈的頭號戰犯。平心而論，我們的棒球的確有很多值得改進的缺點，特別是不論學日本或學美國，都沒有認真學到位，又無法打出自己風格的問題，應該認真檢討；但話說回來，本次參賽，旅外球員徵召不易，加上桃猿隊抵制不讓球員參加，導致整體陣容不夠完整，相較於其他各國都有大聯盟等級球星助陣，要贏球談何容易。

台灣這次參賽的球隊體質本來就不夠好，特別是投手早就被各國評為偏弱等級（這一點從三戰共掉了三十二分可以看出），除非教練會變魔術，否則實在很難在這種高等級的賽事中有任何驚奇的表現。試想，如果王建民、陳偉殷、廖任磊、曾仁和、胡智為及王維中等強投入列，王柏融、林泓育及王俊秀等強打也能參加，結果可能就完全不同。因此，陋見以為把責任全推給郭泰源，並不公允。或許郭總在某些調度上確有可以討論的空間，但所謂的「調度」往往具有「後設性」，端視結果如何而定，成功了就是「神調度」，失敗了，自然就被罵到臭頭了。

台灣代表隊有十足的贏球欲望，這點從場上球員的拚勁可以完全看出。輸球是該檢討，但不是把責任推給某一人，而是應認真省思為何技不如人，為何球員徵召不易，然後一一設法改進。一味只如「燒女巫」般找個替死鬼謾罵一通，並不會讓台灣的棒球進步。

（作者為東華大學教授）

◎ 陳維進

一定會有人去酸，「台灣棒球國家隊輸球」、「每次都是後半段被逆轉」、「比賽中出現低級失誤」。我們追求的如果都只是事情的表面，看的是光鮮亮麗的那一面，而不是扎扎實實將事情做好，我們的細膩度永遠做不好，反而在越關鍵越緊張的時刻越容易出錯。

今年我好好坐在電視機前完整看完三場比賽，這次台灣國家代表隊比賽內容已經打得非常好了。投手不行，這本來就知道的事情，你說怪投手嗎？我覺得是要去檢討我們養成投手過程究竟要如何改進比較重要，反而打者這幾年有進步許多，打國際賽不再有過往貧打的狀況。

看重比賽結果而不是去看比賽內容的觀念真的要改了。要培養那種贏球很好、盡力了輸球也OK的心態，回來確實找出問題的癥結點，而不是那種為了檢討會議而寫出的報告，那就只是做表面功夫應付了事，這麼多年下來看不出成效在哪裡。

（作者為慈濟醫學系畢業生）