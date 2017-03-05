自由廣場》總統也講不出這個名字

◎ 施明雄

每年到二二八這個台灣史上敏感的時日，各地都會湧起一陣悲慟哀傷的社會氛圍；今年恰逢七十週年大日子，連對岸中國共產黨也大肆召開紀念大會追思。

新政府全面執政，文化部長下令中正紀念堂關門一天，而且命令堂內有關蔣中正的商品下架，可以預期藍營擁蔣人群到場抗議，正好碰見有人在那裡火燒青天白日滿地紅的旗幟，台灣的這種尖銳對抗，在沒有正式由官方宣布「二二八和白色恐怖加害者」的元凶前，勢必不時會定點演出。

台灣在蔣經國崩逝後，李登輝接任，而後陳水扁政黨輪替，八年又被首位向二二八受難者牌位行禮也向家屬道歉的馬英九承接，二十幾年來，這幾位元首承諾並聘請學者與學究單位追查加害者的名字，聽說查出的檔案文件有三百多公尺之長，誰也不信從裡面不能找出加害者的名字，是不是明知道，然而卻不知何故久久不敢發表？我認為不把真相說清楚，台灣社會要族群和解，政局順暢，必定困難重重。

詭異的是，三月一日馬英九到紐約中華公所訪問僑社，有人追問他：陳儀長官以公文請蔣介石派兵到台灣鎮壓乙事？他竟然說了不少話：坦言蔣應有責任，但不宜匆忙認定，又說蔣建設台灣保衛台灣有功，明言此時不宜匆忙認定蔣的責任，從馬的言談，可知他們衛護蔣的罪過，是眾人可一目了然的。

自從陳儀請求蔣介石派兵來台鎮暴公文公開後，這些日子來，藍營從政者和學者即刻出言辯護：說一九四七年當時國共內戰正激烈時，蔣哪有時間理會陳儀的要求，替蔣說這些話的人，真是明眼人說瞎話，那時候蔣氏集團早就準備和知道台灣是他們唯一保命的寶島了。

世界歷史上，多少獨裁者殺人魔，如希特勒早先也對德國有不可抹滅的功勞，如果不自殺，他犯下的罪過，即使有十條命也難逃被戰犯法庭的判決。

其實二二八的加害者，七十年來也敵不過天命的處理，早就不知何往？台灣人不可能挖墓鞭屍，受害者只願有真相出土澄清的一天。

呼籲蔡英文總統勇敢把加害者說出來，讓社會大眾早日熄滅那追尋加害者真相的怒火。

（作者為前政治受難者）