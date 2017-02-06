自由共和國》梁文韜／ 川普固本型大美國主義的經濟啟示

梁文韜／成大政治系教授

宣稱要令美國強大的新總統川普甫上任就展示他的魄力，迅速以行政命令履行一些競選承諾。其中以正式退出ＴＰＰ最受各國關注，美國的忠實盟友日本及澳大利亞更盡上最後努力試圖挽回。不過，由於退出ＴＰＰ也是其原競爭對手希拉蕊的政見，ＴＰＰ本來就沒有什麼前景，只是做為ＴＰＰ原來推手的希拉蕊竟然在決定參選後改變態度，實在令人不解；這樣也顯示民主黨施政方針上的不一致性，或許是由於民主黨人普遍不曉得該如何回應目前全球化對美國帶來的挑戰所致。

肆虐的全球化與擴張型大美國主義

在過去三十多年，美國實施的經濟擴張主義與全球化的發展是相輔相成的，這種大美國主義仗賴美國大型公司在全球攻城掠地，一方面將生產基地轉移到所謂發展中國家，另一方面則拓展市場並增加其產品的市占率。美國製造業在這個過程中逐漸萎縮，金融服務業則蓬勃發展，更間接催生了金融資本主義帶來的泡沫化。從一九八七年股災起多次週期性的美元資產價值瘋狂膨脹及泡沫爆破，這些週期的出現源自於全球化對美國及其他已發展國家的影響，在產業端看到製造業外移及金融業的去管制化，在分配端則越見中產階級貧窮化及藍領階級貧民化，這個趨勢促進金融資本主導的投機行為愈發肆虐的惡性循環。

表面上看來，美國最終成為受害者，可謂自作自受，大多美國民眾受到二○○七年金融大海嘯的嚴重影響。不過，值得注意的是，每次泡沫爆破對於最富裕的資本階層之衝擊較市民大眾相對的低，因此，財富分配不均的情況一直惡化中。或許也是因為這樣，素來被認為願意支持勞工權益的民主黨希拉蕊跟著說要退出ＴＰＰ。然而，從川普及共和黨的立場看，民主黨似乎無法在處理擴張型大美國主義遇到的問題上提出鮮明的應對策略及果斷的執行決心。

大家也許要了解擴張型大美國主義本來就逐漸遇到了瓶頸，美國公司到所謂發展中國家擴張生產所帶來的低成本效益已逐漸減少。另外，從一般消費端看，象徵擴張型大美國主義的跨國企業如麥當勞，在亞洲很多愈來愈發達地方（如台灣）的成長早已飽和，因而早已有淡出的傾向。在高檔消費端如3C產品，則受到中共主導的霸權國家資本主義的強力挑戰，最明顯的例子是中共軍方企業華為的手機在亞洲的市占率已經超越蘋果的iPhone。

固本型大美國主義的底蘊

川普的政策或許並不完全是針對中國或某一國家，也不單只是為了勞工階層的福祉或改善就業；其重點是持盈保泰並鞏固國力，這就要留住資金、技術及人才。金融大海嘯的衝擊早已令歐巴馬政府意識到不能過度依靠金融資本，故而實行了重建製造業的一系列措施。川普準備推行的部分政策是要大幅度深化歐巴馬執政後期的方針，當然新政府不能靠喊一喊「美國優先」之類的國族主義口號就能奏效，而是想依靠減少「愛國」企業之稅收及懲罰外移企業雙管齊下的策略來具體地保住資本、技術及人才。

川普不只退出ＴＰＰ，更想重談北美自由貿易協定，加上對歐盟的鄙視，在在反映其對區域貿易共同體的反感。但這不代表他反對自由貿易，反而顯示他想以美國為核心的方式進行貿易談判。這種態度跟他的「美國優先」理想有關，美國人或許會慢慢意識到川普政府以嶄新經濟政策鞏固國力的心意。川普的崛起被視為反全球化的經濟保守主義抬頭，這在很大程度上是言之過早的說法，以經濟掛帥的共和黨或許是要以另外一種方法嘗試主導全球化，亦即鼓吹以雙邊而非多邊談判方式確立以美國為中心點的多向貿易伙伴網，新政府認為美國利益在這狀況下可望得到最大化。

我們必須意識到美國政府的新思維對台灣形勢其實是相對有利的，台灣當局在美國退出ＴＰＰ後，就不用也不須再執著要參與區域經濟整合。過去台灣試圖加入區域性自由經貿協定都遇到了政治困難，未來也會是如此。美國的做法等於是鼓勵大家各自在ＷＴＯ架構下進行雙邊貿易談判及訂定相關協議，因此，即使台灣要繼續玩全球化的遊戲，也可趁著新的氛圍以ＷＴＯ成員身分開展跟更多不同國家進行雙邊談判。不過，我們在這個過程中不妨學習美國的固本思維，別再推行外向政策，先留著資本、技術和人才，並調整產業結構方為上策。試問，一個沒有能力或意願營營役役地從事生產，而只顧金融操作及房地產炒作的小島，拿什麼跟其他國家進行貿易呢？