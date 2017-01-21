社論》提高風險意識 面對新局

美國新任總統川普在台灣時間今天凌晨一點已經正式宣誓就職，揭開了今後四年這個世界領頭羊國家將帶給全球新挑戰的序幕。以身為美國人的意義，以及美國中產階級所面對的挑戰為標榜的川普政府，自去年十一月大選結果出爐以來，早就讓國際間驚呼連連，這種前所未有的高度不確定，此後將真實地逐一實現在眾人眼前。

川普時代的可預測性低，更源於美國本身非常成熟的民主體制，所必然生成調整與平衡的力道，這個機制會不時在對權力集中的總統制造成牽制，而今後的這位大總統採取回擊因應的方式，想必也將異於過往的多半記憶。最近獲頒金球獎終身成就的梅莉史翠普，公開與川普之間嗆辣的一來一往，恐怕僅是剛端上來的一道前菜而已。

作為美國人對於美國願景的勾勒若處於繼續辯論的狀態，那就更不用說這場內部辯論的聲勢消長，會如何在牽動亞太、歐盟的演變中，更加因素複雜。今年，在亞洲，中國即將召開中共十九次大會，確立由「習核心」提出的權力布局，連帶擴及東海、南海的政經戰略穩定；俄羅斯與川普之間引人揣測的關係，最終發展對川普是利是弊？誰都難以逆料。在歐洲，同樣有一連串的重要選舉馬上登場，這些國家佔了歐盟四十％的經濟，包括上半年的法國總統大選與下半年的德國議會選舉；右派的動向，對梅克爾魅力帶領下的歐盟前景，將不下於英國脫歐給世界的衝擊。

以上這些，或多或少，都讓台灣無法完全置身事外，不論是台灣本身、與中國的關係，或是未來的台美政經發展；甚至因「台灣牌」的施打，將成為熱點。既然世事莫測萬端，台灣在心理素質與實質行動上都要有提高風險意識的準備，既不一廂情願，也不過慮忌憚；不僅要隨時掌握主要大國的政策醞釀，也要拿得出能操之在我的主動鋪排，爭取最大的籌碼。

具體而言，今天上任的川普總統，最受台灣矚目的地緣政治與外交框架問題，首推過去兩個月由他本人領銜所營造的一個中國「談判論」，今後究竟會走向兩大衝突的僵局？或美中經過喊價最後達成交易？此一懸念逐步會上檯面、見真章。不論這博弈的進行，過程有多長？中途將增生多少標的物？終局會如何？有個基本原則應該是不會錯的，對於川普來說，這是無本生意，依據他的思維邏輯，這麼做的可行性很高。對台灣來說，所謂被當成一張牌來打的價值或功能，是在美中歧見尚未有效解決的階段才具備，一旦他們的交易完成，即是台灣機會結束、甚至威脅出現的時刻。

換句話說，台灣與其在川普是反中或賣台這種表淺的層次上爭論，不如共同認知：如何掌握這個演進的過程，全力擴增機會到愈多愈好，降低威脅到愈少愈好，才是台灣最應該做的，儘管我們不知道美中的角力會走多久。

其次，與台灣切身相關的，則是在前述格局影響下，今年秋天中共十九大閉幕後，習近平對台政策的發展，究竟會鬆會緊？我們已經可以判定，為了籌備十九大的順利召開，以及警告川普這隻北京心目中的黑天鵝不要亂飛，中國目前對台採取的是中止交流、陸客緊縮、斷交警告、機艦騷擾的冷處理，如此氣氛一旦蔓延，隨著美中較勁的持續，恐怕未來對台強硬的機率會遠大於懷柔。面對這樣的趨勢，如何精準傳遞訊息，避免北京誤判；同時妥善應變措施，提高中國所需付出的代價，也成為台灣有待一再確認的課題。

川普時代提供給台灣的，到底是喜是憂，取決於台灣的作為與能耐。但總的來說，此一提供，給了台灣選擇的可能，這種可能，過去連想都不必想。接下去，台灣的考驗是，能不能把過去這個月一些形式上的禮遇，落實為實質的利益，而且能夠鞏固下來，真正厚植國家的生存發展。