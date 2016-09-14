自由廣場》【林保華專欄】英全必須認清痞子對手

民進黨執政，轉型正義是第一要務。因為發展經濟必須有公平的分配；維護主權更是轉型正義的主要內容，否則政治、經濟無法正常發展。台灣轉型正義的對手，除了黨國體制，還有在背後支撐這個體制的中共。

這兩個中國黨，絕非西方國家的政黨，而是深受數千年中華封建文化熏陶的政黨。沒有這個認識，就難以採取正確手段來實現這個任務。

縱觀中國歷朝的交替，能夠搶到政權的幾乎都是痞子出身的梟雄，以劉邦、朱元璋為代表。即使現代的孫中山、蔣介石與毛澤東，也是痞子的代表人物，哪怕朝廷內有喝過洋墨水的秀才，也要被同化，否則就被踢出局。

小英與林全以溫良恭儉讓的態度進行改革，遭到舊勢力的強烈反撲而束手無策，就是不了解痞子恃強凌弱、欺軟怕硬、裝瘋賣傻、滿口謊言的性格。建議他們去看魯迅的《阿Ｑ正傳》，那是中國痞子與中國民族性的縮影。西方國家對中國政策連番失利，也是因為缺乏對中國痞子的認識。

怎樣對付痞子？不是對一般民眾的謙卑，而是必須拿出比痞子更強有力的手段。一種是比痞子更加痞子的手段，例如劉邦對付項羽與金正恩對付習近平；另一種就是運用公權力。

九月凱道兩次抗議集會，背後都是兩個中國黨在作祟，一個是阻擋年金改革，一個是壓迫新政府接受九二共識。中華文化精髓的「人不為己，天誅地滅」，這溝通得來嗎？對中客的所謂減少，當局居然說要到中國去開闢客源。政府難道與凱道糾集者一樣，不知道這是中國政府的政策？如果把三百億元的一部分撒到中國去，台灣人民不應該要這種認敵為友的官員下台嗎？

政府不但對改革拿不出魄力，對送來的兆豐案提供金融領域的改革契機也麻木遲鈍，這裡面有無共犯？既得利益集團的利益，長期以來就是運用金融手段來搜刮民脂民膏並且加以藏匿。搗破兆豐案的黑箱，就可以痛擊既得利益集團的要害，粉碎他們的反撲。剷除黑金，台灣的民主政治才得以健康發展。藍營立委要林全下台，卻不敢提兆豐案處置不當，就是心裡有鬼！

改革比較有氣勢的是不當黨產處理委員會的成立。國民黨不敢集會抗議，因為深知自己的不當。有人來砸玻璃，就是小流氓的伎倆。不過，不論對兆豐案還是對不當黨產的徹查，還得由司法定案，法務部責任重大。司法沒有轉型正義，其他免談。

英全同質性太高。台灣需要一位比較草莽性的行政院長來強力貫徹改革路線，期待林全能夠改變自己的處事風格。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）