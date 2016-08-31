自由廣場》〈林保華專欄〉兆豐銀案要害：洗黑錢

兆豐銀案一爆發，我在上星期的專欄裡就提出必須採取霹靂手段阻止相關人員逃亡、串供。但是一星期下來，雖然檢調的動作比辦林益世案快速，但是以此案關係的重大，行動還是遲緩了些，而金管會的調查居然沒有利益迴避。

稍微有點金融常識的人都知道這涉及洗錢案，因為巴拿馬文件所涉及的銀行客戶，主要不是為了避稅，就是洗黑錢。商家主要是避稅，不一定是犯罪，但是政治人物則是見不得光的金錢來往。

所謂「海角七億」（台幣，下同）只是大筆錢存到海外銀行，而兆豐銀案，不但金額大到難以類比（三千八百億），手段更是曲折，有九十多筆先經過紐約分行存到已經關閉的巴拿馬帳戶，退回紐約分行後再轉到其他帳戶，而後一步不向美國政府報告。

洗錢案全發生在馬英九總統任內。這九十多筆轉到誰的帳戶？兆豐銀高層對此集體隱瞞；在東窗事發後，當時的財政部長與金管會主委再集體抵賴不知道。兆豐銀是公股銀行，背後如果不是更大的政治人物，值得如此背黑鍋嗎？

奇怪的是國民黨高層與新政府都似乎諱莫如深。國民黨是各懷鬼胎，馬英九被記者問及沒有回答而是報以微笑，虧得這個偽君子笑得出來。

以周美青在兆豐銀擔任高職的經歷，兆豐銀是不是他們的御用銀行？要不要查他們的帳戶？最想知道案件真相的應該是現任黨主席洪秀柱，她是後起之秀，沒有沾到便宜卻要沾上黑鍋。

而新政府據說擔心這個案子被「泛政治化」，而有意冷處理。然而從上述的情況來看，如果不涉及政治，那些財金官員怎麼可能擺出那副德性出來？

從一開始，林全政府只是要查行政管理的問題，最新的記者會也只是成立行政院的督導小組，迴避犯罪情事？銀行不是沒有規章，而是他們不執行，為何不去追究洗錢的相關客戶？

台灣長期的黨國體制，形成交通與金融兩大幫，這是最肥和最有權勢的兩個關係網。這種關係網，既會相互照顧，也可能相互包庇而成為犯罪的溫床。如果不打破中華人治文化這種陋習，台灣還談什麼改革？本來我對林全的印象不錯，但是從現在他的處事態度，似乎欠了某些人的人情，從而漠視大是大非。

兆豐銀案是美國天上掉下來的禮物，台灣難以推行的黨產處理，既得利益集團的黑窩，有部分應該就在這個案件裡面。如果新政府不決心徹底清理，再加上對來自既得利益集團的壓力而不斷退讓，台灣就不必改革了！

也請蔡總統關注，這是深層改革，不是政治清算；也須防止他們瘋狂的反撲。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）