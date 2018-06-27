胡，怎麼說》柯P搶代言，中國國台辦何需發言人？

台灣遭中國無所不用其極的蠻橫重壓，蔡英文總統接受法新社專訪時，呼籲國際社會共同制約中國霸權擴張，挺身支持自由民主。柯文哲市長卻即刻對蔡總統反唇相譏，指稱「你力量不夠，跟人家大聲小聲，只會被人家笑而已。」

中國國台辦還沒有對蔡總統的談話「照例」惡言相向，柯文哲就搶在前，發言的調子剛剛好與國台辦如出一轍。有這麼稱職、好用的人代發聲，國台辦何需設發言人？（資料照，記者羅沛德攝）

中國國台辦還沒有對蔡總統的談話「照例」惡言相向，柯文哲就急先鋒、搶在前，發言的調子剛剛好與國台辦如出一轍而已。有這麼稱職、好用的人代發聲，國台辦何需設發言人？國台辦那些靠罵民進黨政府、罵蔡等刷存在感的發言人，看來快要失業了，或者有一陣子櫻櫻美代子（閒閒沒事幹）！

柯文哲日前與王金平談話時，隨口就說「小英現在被太后、太子掌控」，可見他滿腦子都是中國宮廷權鬥戲，什麼時代了？現代民主社會，怎麼還停留在中國宮廷鬥爭那套戲碼？自己在中國夢中太入戲，還以為舉世皆如此。



柯文哲對蔡英文反唇相譏的談話，不但自曝無知、白目，更曝露他骨子裡反民主、崇拜專制的心態。

蔡英文上任以來的兩岸政策堅守的底線就是民主自由，以及台灣的主權國格，其他對中國忍讓及善意可說仁至義盡，中國卻步步進逼。（資料照，記者簡榮豐攝）

檢視蔡英文上任以來的兩岸政策，堅守的底線就是民主自由，以及台灣的主權國格，如果接受「一個中國原則的九二共識」，那就是底線的全面棄守，除了這個，其他對中國忍讓及善意可說仁至義盡，中國卻步步進逼，文的、武的、製造假消息惡意攻擊等，都加大對台灣的重壓，尤其逼壓各國航空公司及國際企業改台灣的名，把台灣納為中國轄下的一省，讓人忍無可忍，蔡總統才會訴諸國際。



柯文哲眼中只有中國、心中沒台灣，看不見專制中國對民主台灣的野蠻行徑，才會砲口對內、語無倫次的口出大小聲、被人笑等不倫不類的說法。



柯的台灣GDP不到中國的4.6%、力量不夠說法，根本就是無知又自以為是，就以北韓來論，北韓的GDP只有南韓的4%多，照柯的邏輯，北韓豈不任南韓予取予求？墨西哥等中美洲各國，如只論GDP，豈不全部都要接受美國統治管轄？



再看北歐的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，如果只看GDP，豈不都該歸併俄羅斯？烏克蘭、白羅斯（由白俄羅斯正名）也是。他們都苦心焦思、費盡心力，在力保國家主權獨立以及民主自由生活方式，並全力與俄國周旋期望能和平相處。

柯文哲眼中只有中國，看不見專制中國對民主台灣的野蠻行徑。柯文哲說台灣GDP不到中國的4.6%、力量不夠。若照這個邏輯，北韓、中美、北歐各國，恐怕早就任由鄰近的大國宰制。（資料照，記者王孟倫攝）

和平，尤其與中國和平相處，當然是台灣極力追求的，但是，和平不可能用割肉餵虎的方式求得，中國當前對台灣的需索，就是主權國格的終極併吞，民主自由的寸寸蠶食，台灣如以割肉餵虎向中國求得柯P所謂的和平，那不叫和平，那叫投降！