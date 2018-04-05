政治的日常》走過歷史轉折的「桂園時代」：帶領日本打贏日俄戰爭的桂太郎（下）

「利益線」離人民很遙遠，國家安全也不在民眾的感覺之內，因此民眾無法理解，日清戰爭拿到不少賠款，結果日俄戰爭經歷那麼大的動員和犧牲，死傷無數，最後日本卻一毛賠款也沒拿到，欠了西方國家一屁股債，到底戰爭的意義在哪裡？

李拓梓

續上篇

要不要跟強權俄羅斯一戰？是桂太郎時代政府官員共同的難題。

當時俄羅斯並不太理睬日本，幾次對話溝通，俄羅斯人都把日本人當作猴子看待，認為這個東方新興強權只是張牙舞爪，實力其實有限。這樣的態度，也讓日本人十分不滿。此外，俄羅斯沙皇尼古拉二世，年輕時曾經在訪日時在琵琶湖畔的大津被刺，還好有保住一條小命，登基後握有實權的他對日本實在沒什麼好感，也造成日俄之間對話的困難。

1903年，東亞的天空早就戰雲密佈，元勳伊藤博文、山縣有朋和首相桂太郎、外相小村壽太郎在山縣有朋京都美麗的宅邸「無鄰菴」聚會。除了伊藤博文之外，與會者都認為必須對俄一戰。曾經見識過俄國龐大國力的伊藤博文期期以為不可，他甚至認為，就算是有日英同盟相助，日本也不可能打敗俄國。然而，情勢不若伊藤所能判斷，日本國內對俄戰爭的呼聲四起，迫使無法在談判中完成「滿韓交換論」期待的伊藤，最終只得同意對俄一戰。

為了準備作戰，爭取國際支持。桂內閣派出了老羅斯福總統的同學金子堅太郎為特使，前往美國。同時也派出了財相高橋是清前往英國爭取貸款。在高橋的努力下，英國貸款給日本的金額，高達日本政府一年歲出的三倍。同時，當時駐在俄國的武官明石元二郎（後來也曾經出任台灣總督），看到俄國內政有抗爭帝制的不穩定革命火種，也透過歐洲盟友，給予革命份子支持，希望從後方擾亂俄國政治。可以說日本無論在軍事上、外交或者情報工作上，都精銳盡出，希望打贏這場戰爭。

說日本無論在軍事上、外交或者情報工作上，都精銳盡出，希望打贏日俄戰爭。（圖：網路）

在國內，桂內閣也持續了過去日清戰爭中「文明對野蠻」的宣傳方式，將俄國塑造為野蠻國家，賦予對俄戰爭正當性。在這樣的宣傳氣氛中，還有七位東京大學的教授，在政府內主戰派的授意下，寫下「七博士意見書」，要求政府立即對俄開戰。熟知政治內情而且不想打仗的伊藤博文，私下還批評這七位博士連貝加爾湖在哪裡可能都不知道。

不過，在舉國對俄作戰的民族主義氣氛中，仍然有反對聲音，比如一向立場偏左的進步媒體《萬朝報》，就為了是否要支持戰爭，發生了反戰的內村鑑三、幸德秋水、堺利彥三人退社事件，而後《萬朝報》才轉向支持戰爭。反戰的三人都是當時日本重要的知識份子，尤其是基督徒內村鑑三，在國際享有聲譽，他的作品《代表的日本人》和《我如何變成基督徒》，都是當時世界認識日本的重要著作。即使如此，仍然無法阻止日本走向對俄戰爭之路。但反戰的內村本人，在聽聞軍隊戰勝之時，還是在家為皇軍獲勝高呼萬歲，連他自己都對這種情緒感到矛盾。

和日清戰爭相比，日俄戰爭的規模不可同日而語。除了海軍已是當年的數倍，陸軍的規模也比當時強大許多。徵兵令的召集，讓民眾正視感受到「國家」、「國民」的存在，過去武士負責打仗的時代已經消逝，這是一個為了戰爭，國家必須全面動員的時代。再加上戰事相當艱苦，犧牲很大，尤其是旅順屢攻不下，第一次旅順總攻擊就有五萬一千人戰死，第二次總攻擊五千零一十七人，日軍可以說是損失慘重，負責指揮旅順作戰的第三軍指揮官乃木希典兩個兒子，都在攻擊當中戰死。其他的陸上會戰當中，日軍損失也經常超過萬人，戰事拖延，無論是國內的社會、經濟、稅收和物價都受到戰爭影響，對戰爭的不同聲音也開始出現。

內村鑑三在國際享有聲譽，他的作品《代表的日本人》和《我如何變成基督徒》，都是當時世界認識日本的重要著作。（圖：網路）

其中最有名的，就是特立獨行的女詩人與謝野晶子，她在《明星》雜誌上發表了〈請君勿死〉一詩，以「天皇御駕不親征，徒令血流遍荒野，若是天皇思慮密，豈信戰死顯榮耀」，以及「旅順存亡為何物，可知商訓無此條」的詩句，質疑了當時輿論倡導的為國犧牲、為皇國興亡赴死，到底值不值得？詩作一發表，也引起了民族主義者的批判，認為與謝野晶子女子之身，不懂國家大事，批評天皇、反戰情緒都極不得體，加上與謝野晶子本身特立獨行，愛情上頗引人非議，因此落得一陣人身攻擊的奚落。與謝野晶子本身雖然多次撰文反駁，認為她只是把一般民眾的心情寫出來，卻頗不被支持戰爭的輿論氣氛所諒解。

在戰爭初期，無論在陸上、海上，日軍一時都佔了優勢，捷報頻傳，讓國內的民族主義情緒為之振奮。不過日軍最大的困境，在於國力實在不夠強。經過旅順攻擊，以及前後幾場會戰，日軍雖然都打贏，但是犧牲非常慘烈。尤其打完最大規模的奉天會戰後，俄軍倉皇撤退，日軍卻因為彈藥不足，根本連追擊的能力都沒有。從前線不斷發來的報告，讓桂太郎比誰都清楚，這場戰爭不能變成持久戰，日軍即使暫時獲勝，但遲早會打不下去，必須要儘快和談。

女詩人與謝野晶子，在《明星》雜誌上發表了〈請君勿死〉一詩，質疑了當時輿論倡導的為國犧牲、為皇國興亡赴死，到底值不值得。左為其夫婿與謝野鐵幹。（圖：網路）

打仗的目的本來就是為了談判，桂太郎苦惱的，是下風的俄軍還會再有補給，但日軍這邊無論是彈藥、輜重、糧食、金錢，甚至兵員，通通用光了。幸運的是，這時海軍在對馬海峽打了一場勝仗。被擊潰的是俄國的「波羅的海艦隊」的三十八艘戰艦，他們繞過大半個地球來到亞洲，卻因為行蹤被猜到，遭到聯合艦隊攔截，因此全軍覆沒。聯合艦隊在「日本海海戰」大破俄軍，讓俄國這邊也覺得，夠了，這場戰爭一定要結束。雙方於是透過美國調解，在英國的樸資茅斯進行和議。

對桂太郎來說，這場戰爭的原因就是滿韓問題，只要把「利益線」的問題處理好，讓俄國不要一天到晚想著東進，日本就安心了。因此在談判中，日本要求對韓國的優先權得到承認，並要求俄軍跟日軍必須一起從滿州撤退，唯要求了對遼東半島的租借權和南滿鐵路的經營權。而割地和賠款方面，日方沒有要求賠款，割地的部分也僅要求樺太（庫頁島）的一半。

據說俄國代表聽到日方的條件，還握拳高呼「我們贏了」。談判出乎意料的順利，但消息傳回日本國內，過去日清戰爭打贏卻被「俄德法三國干涉還遼」的情緒又被激起。「利益線」離人民很遙遠，國家安全也不在民眾的感覺之內，因此民眾無法理解，日清戰爭拿到不少賠款，結果日俄戰爭經歷那麼大的動員和犧牲，死傷無數，最後日本卻一毛賠款也沒拿到，欠了西方國家一屁股債，到底戰爭的意義在哪裡？

群眾聚會的日比谷公園，發生嚴重的燒打事件，寫著「十萬碧血可奈何」的氣球升上了天，憤怒的民眾陸續襲擊了媒體、警局，市街電車和教會也遭到燒毀，民眾還包圍美國大使館，指責負責斡旋和談的老羅斯福總統背棄日本。因為情勢無法控制，騷亂連續發生了好幾天，東京被迫戒嚴，事後逮補了兩千多人，起訴三百八十餘人。民族主義國家最期待的「國民」，此時化身為暴民，對政府官員喪權辱國的決定憤恨不已，夾雜著戰爭時物價飛騰、經濟不佳的情緒，引發了維新之後最大的民眾抗爭事件，第一次桂太郎內閣也因為無法說服民眾繼續支持，最終被迫下台一鞠躬。