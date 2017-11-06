博硯「說」法》修法不能修到讓法律失去功能

很多人都說《勞動基準法》只是一個最低標準的要求，不過，在台灣現今的經濟情勢下，這個最低標準卻成為唯一標準。因此，當修法修得過分傾斜時，這部《勞動基準法》也將失去意義。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

《勞基法》修法爭議再起，這次修法的目的又是針對一例一休，而這個爭議在國民黨執政時代已經修法修到第三次。到了去年民進黨政府在修法時還為了所謂的「兩例」和一例一休鬧得不可開交，民進黨堅持的版本是一例一休，為此甚至還有黨團幹部失言。卻在一年後再度以「沒有彈性」為理由進行修法。這樣反覆的作法，令人無言。

有關「七天例假」制度，有人認為這樣缺乏彈性，尤其我國目前的經濟型態是服務業當道，將無法跟上拼經濟的腳步。最容易被拿出來舉例的就是百貨公司週年慶及媒體記者出國採訪。

《勞基法》修法爭議再起，這次修法的目的又是針對一例一休。（中央社）

據報載，在高層的討論會議中，有「黨政人士」指出：「會中經過討論，如媒體工作人員、服務業人士，如果『7休1』鬆綁後，例如，第一週把假排在最後2天，第二週把假排在前面2天，這樣可以集中4天的假，出國到鄰近國家走一走，或者環島一周。」

說真的，這位黨政人士到底有沒有搞清楚例假休息的功能與特休假是不同的。

老愛拿周年慶來當成例子，我相信很多法律制定者都不知道週年慶的時間點是何時，有空不妨上網查一下，就會知道有些公司周年慶兩周即結束，有些卻超過一個月，長短不一是要求大家應該多久不休假？而出國採訪、比賽，說真的，我們一年能採訪幾次世大運級的慶典活動呢？把例外狀況當原則的做法，實在不可取。

去年勞動部在修法期間廢止了民國75年尚由內政部職掌勞動事務時所發布的《（75）台內勞字第 398001 號函令》，該函令的主要內容為：

「每一週期內應有一日例假，原則上前後兩個例假日應間隔六個工作日；如遇有必要，於徵得工會或勞工同意後，於各該週期內酌情更動。例假日以每七日為一週期，每一週期內應有一日例假，原則上前後兩個例假日應間隔六個工作日；如遇有必要，於徵得工會或勞工同意後，於各該週期內酌情更動。」

該號函令的廢止意謂著不得連續上七天班。為何要廢止該函令？是因為去年有媒體報導某便利商店員工連續上班12天，引發軒然大波。該號函令長期以來備受學者及勞工團體批評，因為這號函令掏空了《勞動基準法》第三十六條「每七天有一天例假」的要求。內容雖規定須徵得工會或勞工同意，但現實狀況是，多數工會是弱勢，而在勞工與雇主間的權力不對等下，勞工又能如何不答應呢？

很多人都說《勞動基準法》只是一個最低標準的要求，不過，在台灣現今的經濟情勢下，這個最低標準卻成為唯一標準。因此，當修法修得過分傾斜時，這部《勞動基準法》也將失去意義，例如，沒有輪班間隔的規定，就算日後醫師納入《勞基法》，對於改善他們的工作條件，似乎也幫助不大了。