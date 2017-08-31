民俗亂彈》誤傷命・白布搭橋引孤魂：說安平港仔尾靈濟殿孤棚祭的故事

有看過安平港仔尾引水鬼的普度嗎？一起來看看喔！

吳明勳

安平港仔尾社靈濟殿，7月的普度祭典是在農曆7月9日舉行，這一天廟前普度場上會高掛起12盞普度公燈，並於運河旁搭起了高聳的「孤棚」，故靈濟殿的中元普度，又有「孤棚祭」之名，這也是港仔尾社靈濟殿7月普度的特色。

安平靈濟殿孤棚祭



靈濟殿普度之所以會搭起這樣高大的孤棚，據故老相傳，始於清咸豐2年（1852）。

一位名叫陳柱的港仔尾人，時任安平碼頭工人，因與府城五條港碼頭工人發生爭執，誤將對方擊斃，因罪入獄，事後港仔尾社鄰里居民，到處奔走盼能為陳柱開脫殺人之罪，經多方奔走請託後，陳柱於隔年（1853）獲得釋放。此事能如願解決，港仔尾社民眾將功勞歸於神明與老大公庇佑，從此農曆7月普度時，便會特別搭起高大孤棚，讓更多遠處的無主孤魂、滯魄能看見，前來接受供養普度。

孤棚上方由篙串組成



篙串

是立於孤棚上的祭品，因祭品串綁於竹篙之上而得名。安平港仔尾社靈濟殿的篙串，是將竹篙的一端剖開成4片，固定於竹籃上，祭典前廟方將其置於廟前廣場樹下，讓有需要的民眾取回串綁祭品，於祭典日下午抬至孤棚底下，由工作人員將篙串綁至孤棚上。

孤棚

靈濟殿的孤棚與頭城、恆春的孤棚不同，只作祭祀之用，不提供搶孤競賽活動。孤棚由5大木柱支起棚架，高約45公尺，棚架上除綁有信徒的「篙串」外，棚架上四角落則會綁上廟方的「空心菜篙串」，與懸掛1隻豬。並從孤棚上的香案桌前，拉一白布由上而下延伸到運河裡，作為水中孤魂溺魄上岸之路；而孤棚下的男女沐浴亭，則是讓上岸的孤魂溺魄梳洗之用。

安平孤棚祭拉一白布延伸至運河裡，象徵接引水域孤魂上岸接受奉祀，普度都到半夜結束。



普度

在孤棚祭的普度儀式上，是由「德和道壇」與「人和街道壇」輪流擔任，雖然每年負責的道壇不同，但祭典儀式大致相同，包括了請神、請孤、巡筵、開普、登座說法化食、送孤化紙等。

孤棚祭的祭典是從晚上7點展開，道長先引領道眾與靈濟殿眾委員、信徒等，於廟內焚香禮拜，向諸神稟報普度儀式開始，並宣讀疏文；之後，眾人再至佛祖山前，焚香奉請觀音佛祖、善財、龍女等神祇，接引有靈無祀男女孤魂滯魄等眾，來到華筵接受普施供養。

完成請神儀式後，道長引領眾人，依序往普度場川頭、孤棚、簳仔普川頭等處巡筵，並為普度開香。在這過程中，於孤棚下進行普度開香時，廟方工作人員會由運河端開始往孤棚方向，將香插於白布（魂路）兩側，引領水中孤魂溺魄上岸，這也說明了這孤棚上的祭品，是供奉水中孤魂溺魄的，而廟方人員亦有孤棚上的祭品，是讓有本事登上孤棚的鬼魂享用的說法。

插香於白布兩旁引水中孤魂上岸





在安平的普度祭典，高功道長「登座說法」、「化食科儀」大同小異，唯安平港仔尾靈濟殿的慶讚中元普度，都要於晚上11點15分（隔日子時）過後才能收普，故常見道長在普度壇上，以分段中場休息方式，來拉長「說法」、「化食」的時間。

時至晚上11點15分，主任委員於三川桌前擲筊杯請示，獲得聖杯允示普度圓滿時，隨即進行送孤化紙，而此時靈濟殿同樣也有著，將佛祖山紙糊觀音大士，送舊留新的俗例。

佛祖山觀音大士有迎新送舊的習俗





本文經授權轉載自民俗亂彈 誤傷命・白布搭橋引孤魂：說安平港仔尾靈濟殿孤棚祭的故事