東亞漫遊》吃我們的米（三）：過新年時，和韓國人一起來碗充滿情味的年糕湯

對韓國人來說，新年的第一頓最重要的早餐，就是떡국（Tteokguk，年糕湯）。在韓國傳統中，吃了年糕湯就代表又多了一歲。長條狀的條糕是無病、健康長壽且度過豐年的象徵，而白色的年糕具有以潔白的內心來迎接新年的涵義。在煮年糕湯前，會先將長條糕切成銅板的模樣，象徵著希望讓錢財滾滾來之意。

何撒娜／東吳大學社會學系助理教授

年糕湯是韓國人新年第一個早晨必吃的食品。

又是一年的結束，新的一年即將開始。在這樣的特殊時刻，心裡應該總是充滿了一股特別的情緒。想到過去一年所達成的種種成就、曾經克服的重重困難、還有未盡的所有理想、以及未能完滿的諸多遺憾。在這樣的時節裡，一定要來點充滿象徵意義的食物，好一邊吃、一邊思。台灣人的年菜五花八門，都是又好吃又好思的年節食物：吃魚代表年年有餘，雞象徵家、有團圓的意思，長年菜則代表長命百歲等。

對韓國人來說，新年的第一頓最重要的早餐，就是떡국（Tteokguk，年糕湯），是韓國人在農曆新年時吃的傳統食物。在韓國傳統中，吃了年糕湯就代表又多了一歲，所以有時候在問別人年紀多大的時候，會有：「吃了幾碗年糕湯了啊」這樣的問法。也就是因為這樣，年糕在過去有時也被稱為「添歲餅」，年糕湯被稱為「餅湯」。想快點長大的小孩子們拼命多吃幾碗，以為這樣就可以快速多長大幾歲。像我到了這樣的年紀，就只管年糕湯好不好吃、熱量高不高，最好的話年紀一點都不要長。

韓國人為何在過年時家家戶戶一定要吃年糕湯呢？

首先，年糕湯中主要的食材－長條狀的條糕（가래떡，garae tteok） 是無病、健康長壽且度過豐年的象徵，而白色的年糕具有以潔白的內心來迎接新年的涵義。在煮年糕湯前，會先將長條糕切成銅板的模樣，象徵著希望讓錢財滾滾來之意。

長條狀的條糕 （가래떡）是無病、健康長壽且度過豐年的象徵。（圖：folkency.nfm.go.kr）

韓國人是從甚麼時候開始吃這種年糕湯的呢？

根據史學家崔南善在1946年出版的《朝鮮常識問答》中，指出自從三國時代起，韓國人就開始在新年時吃這種溫補的食品。在除夕夜裡，人們獻上年糕湯以及祭祀用的肉品給掌管人類壽命與豐年的三神，在祭祀過後，人們把祭祀完的肉品與年糕作成食物，以此分享神的祝福。在歷史文獻《東國歲時記》以及《洌陽歲時記》中，也有關於年糕湯由來的記載，提到年糕湯是所謂的「正朝茶禮」、也就是新年時的祭祀儀禮中，不能沒有的重要食品，特別是在新年的早晨必須要吃這道年糕湯，如果有客人來訪，也一定要請客人吃上一碗。文獻中也提到用手把年糕搓成長條的形狀，象徵著無病長壽，在新年時吃這樣的年糕好為自己祈福。另外，在高麗史書中也記載了將餃子跟年糕湯一起煮食的習俗。

左起《朝鮮常識問答》、《東國歲時記》以及《洌陽歲時記》，其中都有關於年糕湯由來的記載。（圖：http://blog.skhynix.com/1571）

關於年糕湯的作法有很多種，可以說是一種年糕湯，各自表述，每個地方都有自己的作法。 有句韓國俗諺說「以雞代雉」（꿩대신닭），類似於我們的「沒魚蝦也好」之意。史書中相傳以雉雞來煮年糕湯，因為雉雞是吉祥的象徵，然而雉雞相當昂貴，只有貴族人家能享用，一般百姓則以家中養的雞取代雉雞來煮年節時吃的年糕湯，這就是這句俗諺的由來。

年糕湯的料理方法隨地區而有不同，如全羅道地區，在湯內放入雉雞肉一起食用，期盼能好事連連。在韓國全南、慶南地區過年會吃海帶年糕湯，而江原道會用肉質軟嫩的鯰魚取代肉來煮年糕湯。因為現在取得牛肉容易，以牛肉來煮年糕湯相當普遍。

根據韓國淑明女子大學韓國飲食研究所的資料，在韓國各個不同的地區，有各自吃的年糕湯煮法。京畿道的開城一帶，煮的是一種葫蘆狀的年糕，而不是一般的長條切片年糕。忠清北道的特色年糕湯會加上海帶一起煮，忠清南道則加上枸杞子等；全羅北道有名的是豆腐年糕湯，全羅南道則是雉雞年糕湯。江原道有名的是餃子年糕湯，慶尚北道習慣把長糕切的像太陽一樣圓圓的，稱之為太陽年糕湯，海鮮盛產的慶尚南道則會加入牡蠣或其他海鮮一起煮。

像日本獲得聯合國教科文組織登錄飲食文化遺產的和食正月料理一樣，韓國的新年料理也是一種年糕料理、地方各自表述。

每年的新年，所有的韓國人不遠千里跋涉回家與家人團圓，常被媒體戲稱為「民族大遷徙」。然後在新的一年開始的這個清晨，一起享用充滿情味的這碗年糕湯。雖然在不同地方吃的可能是用不同煮法煮成的年糕湯，但卻是在同樣的時間、跟著所有的同胞們一起用快樂的心來享用。

今年過年，如果時間、肚腹都還有餘裕的話，不妨也跟韓國人一樣來碗韓式年糕湯。一邊吃著、一邊思考：這個新的一年不僅年歲要增長，生命也要有全新的出發與成長。

參考文獻

陰陽五行思想으로 본 朝鮮王朝의 祭祀飮食文化 （金尙寶, 修學社, 1996） 한국의 음식생활문화사 （金尙寶, 광문각, 1997）

韓國民俗大百科全書