自由廣場》誰來保障老師的授教權?

◎ 張專慶

去年，南韓一位廿三歲國小老師受不了家長的壓迫而走上絕路，引爆南韓教育體系的怒火，怒喊改善教師工作環境、保護教師權益。韓國教師團體總聯合會聲明說「現今情況不只是一位老師的教權遭受侵害，而是整個教育體系的嚴重崩壞…，我們將盡全力對抗那些隨意汙衊老師虐待的學生及惡意誣告的學生家長。」，南韓總統誓言教育體制改革。

台灣的教育現場有好到哪裡嗎?抑或更嚴重未受到太多關注。台中市某國小學生拿樂樂球棒攻擊體育老師，據報導學生道歉、老師報警，員警到校將學生帶走至警局，引爆市長震怒，並指老師做最壞示範。警方在無監護人陪同下到校帶走小孩，這點無人認同，但市長可有先深入了解過程嗎？

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筆者任教的學校，兩年前有名國中七年級學生，完全不受管教，拿各項物品當武器攻擊老師，教育局到校開了無數次會議，完全無效。最後該生甚至用石頭攻擊音樂老師，老師忍無可忍，通知警方到場。最後，最無奈但似乎是不得不的方式，讓該生轉到他校。諸如此類，在許多基層教師眼中，相信早已司空見慣。

基層教師常收到教育局的諄諄教誨，不外乎是要尊重學生「受教權」，然而，對於某些用愛的教育、正向管教皆無效的學生，官員們卻苦無對策。對那些認識議員的家長，老師們只能忍氣吞聲、卑躬屈膝。因為大家都知道，老師拿他們沒轍。

現行的體制下，倘若能有效防止家長及學生惡意汙蔑老師、長期霸凌師長，試問有哪位老師會去尋求警方保護，訴諸法律解決爭端？

有公務員因被長官長期霸凌而輕生，社會譁然，總統說重話，願徹底改革官僚體制。關於教師的「授教權」，盼能同等受到社會關切，教育當局能邀請社會賢達與基層教師共商改革，讓「師道」重振。我們沉痛呼籲，千萬不要步上南韓的後塵，該是大徹大悟的時刻了。

（作者是國中教師 交大電子物理博士）

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