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自由廣場》愛偶像也要愛家人

2024/11/02 05:30

◎ 方復權

自由時報十月卅一日報導，中信金控子公司台灣人壽今年攜手遠見雜誌，共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示，近四成七十歲以上長者，最期望的生活型態，是健康獨居或與家人咫尺相鄰，各自保有空間而又能互相照應，顯示傳統三代同堂的家庭觀逐漸改變；而因應高齡獨居時代趨勢，民眾最期待未來AI機器具備「輔助醫療照顧」功能、扮演「居家服務」神隊友。

場景跳接到台北市，十月卅一日下午，港星劉德華演唱會因康芮強颱而臨時取消。通告一出，從電視畫面上看見，每個受訪、已買票的粉絲哭的是梨花帶雨，大喊「不要」，剛好筆者的好友打電話來，感嘆若有一天孩子沒見到他的最後一面，會不會也哭得肝腸寸斷？ 我回答他「當然不會」，接著粉絲一聽到演唱會改到星期六上午補辦，群體在鏡頭前大喊「劉德華我愛你！」，換作一般人，恐怕一輩子都沒聽過「我愛你」三個字。

再回到「高齡友善調查」，調查結果似乎可解釋為近四成七旬以上長者與子女代溝不淺，因其「最期望的生活型態」是「健康獨居或與家人咫尺相鄰」，其實就是為了降低彼此的衝突，但內心仍然關心晚輩，以便可隨時伸出援手或遞出橄欖枝。

筆者呼籲年輕世代的子女，爸媽絕對不可能成為香港四大天王之一的劉德華，但兒女卻可以多分出一點關注與愛心在父母身上，因為這種血脈情分，AI機器人永遠無法取代。

（作者從事國際貿易）

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