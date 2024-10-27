自由廣場》拒絕一中框架 增訂台灣的「國定紀念日」

◎ 林文彬

正當中國國民黨欲從「國定假日法」的修法之中，死灰復燃地鞏固「一中框架」、「一個中國」的意識形態，加深台灣「脫中」的困難度之際，反倒是，屬於台灣自己的國定紀念日卻太少，舉例如下：

五月三十日（一九七○年）是台灣五烈士為台犧牲的日子，就值得紀念。因為他們的失敗，標誌著「台灣沒有獨立，是那一代年輕人的恥辱！」（鄭金河烈士遺書留言），以及這一代人和中國的關係剪不斷理還亂地猶被加碼困鎖在「九二共識」的意識牢籠之中。

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八月廿三日（一六二四年），顏思齊自日本領軍二八兄弟會眾，分十三艘船航行八晝夜後再度（第一次是一六二一年）登陸笨港，分設十寨自保，以抵禦並安撫原住民的攻擊，並出海維護台灣海峽的海上霸權。

八月三十日（一六二四年）荷蘭首任大員長官馬丁努斯．宋克登陸大員（安平），修築熱蘭遮城，建立貿易據點和台灣史上第一個近代早期的統治政權。

十月十七日（一九二一年），「台灣文化協會」在大稻埕成立，由林獻堂、蔣渭水等人發起，結合各地知識份子，像雲林元長的「保正作家」蔡秋桐先生，深耕地方以台灣話文的反面寫實的文學作品，推動普及近代的知識文化，傳遞進步的理念與價值觀。

十月廿五日（一六三七年）是Favorlang（虎尾人）首次捍衛台灣主權的日子，因為他們五次抵抗強權，標誌著虎尾人愛台的決心，和台灣如何被荷蘭統一的序曲，以及建立大航海時代的國際關係，和羅馬拼音如何為台灣本土語言建構創造的文字。

十月廿五日（一九七一年）第廿六屆聯合國大會二七五八號決議文無涉台灣，台灣擁有參與國際社會的自主權力，標誌著「台灣自由作主日」。

反觀中國國民黨想方設法將台灣用類光復節的概念綁回「一中」的意識型態，以及高掛國旗（黨旗）、高唱國歌（黨歌）慶祝雙十冥誕，內外夾擊呼應、綑綁台灣為中國的一部分。

總之，台灣應把更多有關的「台灣日」增訂成國家紀念日，以校正回歸，紀念關照台灣的史實真相。

（作者為雲林縣議員、著有《台灣的第三條路：社造政治學》）

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