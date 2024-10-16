自由廣場》蔡前總統出訪捷克的意涵

◎ 張孟仁

前總統蔡英文卸任後首訪歐洲即選擇了捷克布拉格參加「公元兩千論壇」當成外交首站。這不令人意外，2021到2023年迄今，甚至可追溯到時任總理比巴斯（今反對黨）執政的2017-2021期間，台捷關係即已扶搖直上，而這都是在蔡總統執政期間。蔡總統的首站說穿了就是感恩之旅，此外還能間接完成兩個外交目標。

台捷關係的攀升，自然不脫中共對捷克的經濟投資（一帶一路）跳票。從2021到2023年，時任外長吳釗燮兩度赴捷，時任立法院長游錫堃也曾訪捷，2023年3月捷克眾議院議長艾達莫娃率約150人訪問團訪台，尋求經貿合作。台捷雙邊貿易，僅2020-2023年就成長36%。捷克是台灣在歐洲第四大經濟投資國。而友好關係早從2019年海盜黨的布拉格市長廢除北京市、改與台北締結姊妹市為開端，後有2020年1月柯佳洛參院議長欲訪台卻遭中國施壓後心臟病發，改由8月底接任的新議長維德齊接替訪台，並與台灣總統蔡英文會面。遑論2023年1月底，捷克尚未走馬上任的新總統帕維爾成為首位與台灣總統蔡英文直接通話的歐洲領導人。蔡總統執政時期，捷克的政府組成，上從眾議院、參議院、總理府，到總統府，都是對台灣比較有利的局面。整體而言，疫情與俄烏戰爭後，台捷關係大躍進，蔡總統卸任後外交首訪選擇捷克合情入理。

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時值中共進行「聯合利劍─2024B」軍演之際，國際媒體紛紛報導中共圍台，蔡總統此際訪捷進行演說，強調台灣站在威脅的最前線，須與志同道合的盟友進行安全合作，抵抗脅迫和恐嚇，切合實際情境，可收同理心之效。捷克是上世紀蘇聯倒台後走向民主制度，深知威權體制的嚴重性。

其次，正值捷克親俄、反移民、反歐盟且以經濟利益掛帥，不怎麼在乎民主的反對黨「ANO 2011」再次捲土重來之際，前總理所領軍的最大反對黨已於六月的歐洲議會選舉和九月的地方選舉拿下最多席次，且親台的海盜黨因選舉不利而退出執政聯盟，蔡總統訪捷正可強化友誼，有利於執政聯盟。接著就是讓台捷的實質經貿交流及收益加深捷克人民對台的情感。

誠如蔡總統所言，台灣的民主與中東歐背景相似，都建立在反抗獨裁主義的鬥士犧牲上，企盼雙方因共同的經歷，團結一致持續互利交往。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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