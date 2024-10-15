自由廣場》解讀解放軍聯合利劍2024B演習

◎ 林穎佑

二○二四國慶日後，北京再次發動對台軍演，層級高過聯合戰備警巡，直接冠上聯合利劍二○二四B演習，其背後可從兩岸、國際、軍事角度作觀察。

兩岸政治上

對中國來說針對國慶談話，必須有軍事上的行動。在五二○時對賴清德總統提出的「兩岸互不隸屬」已有直接的軍事演習，如今在國慶談話再次提及互不隸屬，中國若無軍事反應，是否意味北京對於此主張的默認或不反對？這會是對於之前行動的最大自我否定，也會予外界，北京在兩岸政策上態度立場已轉變的印象。這都是為何發動軍演的成因。

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國際互動上

美國國務卿布林肯之前在寮國參加東協峰會時，特別指出國慶講話不應成為軍演的理由，對中國來說「外國勢力」介入台海問題是其必定反應的狀況。因而不顧美國總統大選即將最後衝刺，也要進行軍演以表達台海問題為內部事務，他國沒有干涉的立場。從二○二四聯合利劍A、新加坡香格里拉對話及北京香山論壇，這都是中國一貫的對外態度。須注意的是，北朝鮮近期也有強硬發言，加上歐洲俄烏與中東以色列的戰火，這是否會讓美國在處理國際議題上捉襟見肘而無暇顧及台海？都是須觀察的方向。

軍事戰略上

可觀察到在宣布發動軍演前，就有遼寧號航艦經過巴士海峽的新聞出現，代表此次軍演可以參考的是二○二三年的聯合利劍演習，當時山東號也行駛到我國東部外海西太平洋一側進行軍演，此次遼寧號可能會扮演上次山東號的角色。這是遼寧號大修後首次參與大型軍演，說明解放軍也在驗證遼寧號大修後的狀態，能否達到山東號的水準。軍事想定上，遼寧號可能扮演介入台海的美軍，配合解放軍其他部隊來演練區域拒止的任務。此次中國海警部隊有較大的聯合編隊行動，代表此次軍演想定中，抗擊外軍的是解放軍部隊，而圍困台灣的任務則交由中國海警執行。這說明解放軍與海警的搭配更純熟。

結語

中國此次軍演應會維持過往聯合利劍的模式，不會實際發射東風飛彈，在行動上有所節制。除了美國大選的影響之外，日本首相石破茂剛上台，中國在此時是否會選擇加強軍演力道？都是值得思考的因素。當然對我國而言，日前就已先提及中國可能會有軍演行動，且已擬定應對方案，再次說明唯有最壞的打算、最好的準備，才能應對危機與挑戰。如同孫子兵法九變篇中所言，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

（作者是淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

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