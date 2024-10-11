自由廣場》1949年迄今/中華民國在台灣行台灣獨立之實

◎ 劉熙明

民進黨與賴清德總統的海峽兩岸政策是公開主張互不隸屬的一邊一國，此從陳水扁總統時期至今都是如此，也符合舊金山和約以來美國主導國際秩序的現狀，賴總統在國慶的說詞就是如此基調。但賴總統在國慶晚會以「中國非祖國」，建國已一百一十三年的中華民國才是台灣人祖國的一席話，糾正在中國發展的台灣藝人，不要使用「祖國」去稱呼建國只有七十五年的中華人民共和國（通稱中國），此除了延續民進黨與賴總統一貫的根據歷史，中華民國台灣與中華人民共和國是互不隸屬的兩個國家外，也尊重中華民國在中國大陸的卅八年歷史，在台灣內部亦引起中華民國派的共鳴。

「中華民國等同台灣」係中共所謂的「華獨」或「Ｂ型台獨」，就是台灣的主流共識。中華民國派雖然可以接受「中華民國台灣」，但也不滿民進黨不願正視一九四九年以前的中華民國歷史。現實情況是中華民國在台灣七十五年的二○二四年就是中華民國一一三年，此歷史背景即是一九四九年以後，中華民國以「遷佔者國家」（Settler State）形式在台灣恢復其在中國大陸原生地被消滅的國號。因此，中華民國台灣的威權時期，不論政治口號是「反攻大陸」、「三民主義統一中國」或與中華人民共和國爭奪中國正統的聯合國席位，互罵對方是「共匪」或「蔣匪幫」，至今都表明台灣海峽兩岸是兩個國家。

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因此，賴總統的「中國非祖國」與台灣海峽兩岸互不隸屬相關言論，不僅符合美國主導的國際現狀，中華民國一一三年也破解中共宣稱中華民國已於一九四九年滅亡的錯誤，並凝聚與拉近了中共所謂台獨與華獨的共識，意即一九四九年迄今，中華民國在台灣行台灣獨立之實。（作者是台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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