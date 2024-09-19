社論》立法院不如台北市議會

即將開議的立法院，藍白立委如何「挺貪」，頭家正等著看歹戲。（資料照）

柯文哲，成也台北市，敗也台北市。自己的政治本命區，竟然經營得如此不堪，百分之百要怪自己。經過初步司法檢驗，「新政治」更像是「掛羊頭賣狗肉」，不是他的核心價值。曾經的「政治素人」，把高尚當作領先的時尚，一旦表裡不一攤在陽光下，社會觀感難免產生劇烈反差。

柯文哲涉弊，司法程序展開，民眾黨高喊綠色恐怖、黨檢媒一體、民主烈士、台灣曼德拉，宛如文創比賽。與此同時，柯妻的金流交代，一種解釋帶來一個問題，有人質疑意在隔空勾串，鞏固柯氏不必認罪、其它被告不必認罪協商的訟訴防禦工事。所圖似乎是，柯氏夫妻自知瓜田李下，於是跟檢方捉迷藏，製造自己不必認罪的遊戲情境。另一邊，老沈也死不認帳，一如其聲明。如此，行賄收賄，在沈柯之間就未必罪證確鑿了。他們的訟訴策略似乎是，如果圖利逃不掉，但貪污閃得過，那麼便是小輸為贏，永遠可以作政治文章了。

請繼續往下閱讀...

諷刺的是，白營相信「主席貞操」，也就罷了。國民黨方面，竟也不分青紅皂白。馬英九方面也疾呼：藍營要看大局，顧全藍白合作。更何況，國台辦隔海下令「抗綠保柯」。其實，柯氏之有今天，一是大選申報爛帳自黑，二是藍營市議員追查、告發，遭羈押的也是同黨前中常委、現任市議員。積極追查弊案，市議員同志卻成為關切、撻伐的對象，國民黨到底有沒有中心思想！假使藍白合成局，一月大選獲勝，京華城等案可能永無天日，太恐怖了。還好，台北市議會不是立法院，沒有把藍白合當作最高指示，跨越藍綠盡責追查京華城案。試想，如果國民黨市議員全都「被河蟹」，從市議會到立法院藍白合情勢一片大好，司法豈不動彈不得！

即將開議的立法院，藍白立委如何「挺貪」，頭家正等著看歹戲。白委已經撂話，這個立院會期要刪政府預算，包括總統府，以及司法院、考試院等人事案，公然「政治介入司法」。上個會期，藍白立委合作修法擴權，調查權、聽證權、藐視國會罪一把抓。柯文哲涉弊連環爆，卻彷彿活在平行時空，胡謅「執政黨監督在野黨」。明眼人不說瞎話，京華城案大秘寶，不就發生在柯文哲、民眾黨主政首都期間嗎？難道，卸任之後便既往不究嗎？

京華城案，水很深。國民黨，馬朱等人，經驗老到，心裡有數，絕不可能完全相信柯氏清白。然而，國民黨的主旋律，依舊是寧可相信柯氏，不願相信司法。旁觀者清，一來，藍白國會合作，扳倒綠色雙少數執政，乃最重要的政治正確。一月大選結果印證，國民黨想重返執政，沒有白色力量加盟，機會越來越小；二來，柯氏所為，在國民黨文化中，根本是小兒科，不是什麼十惡不赦，搞不好還有別的國民黨人涉案，所以，司法放兩旁，政治擺中間，集中力量打擊民進黨；三來，北京已有急急律令，「反獨促統」是最高的道德，為了統一聯合陣線，不能讓柯氏落馬，白色力量泡沫化。等因奉此，藍營「合污挺貪」，惹得一身腥，未來國會監督執政黨，其誰能信！

細心觀察者，可能也發現到，國民黨市議員追查、告發京華城案一干人等，不排除有私人動機與恩怨。例如鍾小平與應曉薇的選區衝突，再如柯市長辦郝前市長的五大弊案，而游淑慧曾任郝重要幕僚。這種可能性，並不是報老鼠冤，而是民主政治的可貴之處。或許出自私人動機，但民主制度保障了一個人揭發弊案的自由與權利，不會像在極權國家那樣被封口、被消失。而他們所揭發的弊案，除了有利於自己的私人利益，保障了更多重大的公共利益。所謂的，國家利益高於黨派利益，私人利益驅動公共利益，在此獲得一次展示。

話說回來，事後諸葛，台北市議員，竟是市長卸任、大選落敗後，才能對柯氏追討正義，畢竟不符監督之責。初步想像，原因有二。一是，柯氏大權在握期間，人設經營得非常好，市議員畏於輿論、網軍，忌憚對他動手。直到大選成績不過爾爾，又爆發大選申報爛帳，市議員才看穿國王沒有穿衣服，勇於一吐多年疑問。二是，跡象顯示，京華城案進行中，市議員也已發現事有蹊蹺，但「台北王」與市議員的權力失衡，根本監督不了市長，為發展中的弊案及時煞車，這是需要檢討修正的制度缺失，而這個問題不僅限於台北市。京華城案，結局如何，是否惡有惡報，言之過早。但防止下一個京華城案，現在就應該開始集思廣益了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法