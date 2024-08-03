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自由廣場》以民為壑 天理難容／在野黨連「為國舉才」都要杯葛

2024/08/03 05:30

◎ 蔡敏雄

今年2月，國民黨立院黨團總召傅崐萁才威脅，「要讓民進黨找不到人當部會首長！」言猶在耳，日前，國眾兩黨立委的「傅崐萁們」，果然聯手卡住下一屆考試院人事同意權，嚴重衝擊超過3萬人的國家考試權益，阻撓考試院為國舉才，以政黨私鬥侵害國人利益，存心「要讓民進黨找不到人為國服務」、不讓民進黨運作施政。

考試院指出，考試院人事案如果未能在九月一日完成銜接，將嚴重衝擊明年一月及二月所應舉行的初等考試、醫事人員、護理師及社工師等考試，影響超過3萬人的應考權益。醫界更憂心明年初的醫師與護理師等考試，若受影響而延後舉辦或停辦，必定嚴重衝擊急需補充的護理師人力，且會影響國人就醫。

事實上，國民黨政府從民國38年起，40年間，不公不義，居然將公務人員的「高普考」藉由「省籍」（血統論？）決定分配錄取人數，刻意排擠台灣人。步入民主化的今天，考試院執掌考試已經不分黨派族群，公平競爭，唯才是用。既然如此，立法院行使考試院人事同意權，豈能投以意識形態的政治鬥爭？考試院長黃榮村表示「考試院基於國家考試的重要性無可取代，國家考試履現憲法保障人民『應考試權』與『工作權』，以及甄補國家公私部門人力的重要機制。」

國眾兩黨立委不當人民喉舌，反而剝奪憲法賦予人民的基本權利，置國計民生於不顧，如此政黨與獨裁中共何異？

馬英九當年就是身受「甲等特考」之福才能為官。（那次特考其實被視為「專為權貴子女量身打造的當官捷徑」），今日，國眾兩黨杯葛為國舉才的考試院人事同意權，馬英九基於同理心，應嚴厲譴責藍白立委此一行徑！

（作者是同愛小兒科內科診所）

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