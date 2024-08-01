自由廣場》施政若好，市長何必車站鞠躬？

◎ 林志翰

「鞠躬」是日本最典型的禮儀動作，透過「鞠躬」這個動作，將「頭部」這個人體要害的部位低下，向對方表示沒有敵意。點頭打招呼，上半身前傾約十五度；日常問候中最常使用的「敬禮」，鞠躬角度則為四十五度；而在敬神拜佛時則要行「最敬禮」，身體彎曲到約九十度直角。頭低得越低，敬意越深。

基隆市長謝國樑一連三天早上在基隆火車站以九十度直角鞠躬向通勤族問候，廣發政策筆記本時，筆者狐疑，謝市長到底要跟基隆市民表示甚麼敬意？

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二○二二年底縣市長選舉投票前說要送Gogoro給五萬青年，二○二三年二月縮水變成四萬元等級的電動機車，今年五月又說著預計七月要一次性補助五到六萬元讓符合條件的民眾挑選電動車，Gogoro任你選。廿五億至卅億的納稅錢隨意大放送，討好了青年，但大多數的基隆市民卻只能坐著一．五億買來的五十輛中古公車，將生命安全暴露於危險之中，光是七月以來的短短十二天內已有七起拋錨，甚至還有手煞車零件掉出來。

基隆市二○二四年的總預算包含債務舉借六十五．九億餘元，共三○四．三億元，廿五億至卅億的免費Gogoro政策真有當務之急嗎？基隆市民約莫卅七萬人，討好五萬青年，絕大多數的卅二萬市民的確需要謝市長行鞠躬禮說「抱歉」。

至於謝市長的免費Gogoro「德政」，五萬青年肯買單嗎？辛苦工作的年輕人看到自己繳納的稅金被虛擲拿來政策買票，擁有的那台Gogoro只是「糖衣炮彈」，建立虛假的信任或好感，他日就變成搭乘中古拋錨公車的基隆市民，叫天天不應、叫地地不靈，拿人手短，吃人嘴軟。

（作者是國中教師）

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