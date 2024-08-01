自由廣場》房市價量俱揚 心理因素主導

◎ 方屏生

內政部十九日公布，一一三年第一季全國住宅價格指數為一四○．八二，較上季上漲三．四○％。此外，本季全國建物買賣登記八萬一○一三戶，較去年同季年增廿六％，住宅價格指數年漲 九．二九％。內政部指出，受到景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增。筆者以實際案例補充一二。

社區鄰居最近賣出一戶高樓層、卅年屋齡的住宅，七旬的買者負責兩成資金，其餘八成貸款則由房產過戶登記人、其子繳納償還。鄰居表示，買家很可能是為了兒子的終身大事著想，所以選擇離家近的住宅，方便未來照顧。筆者問鄰居如何訂價？他表示參考兩年前樓上的售價，再加五趴，因政府雖有在打房，但媒體天天報導不動產價格上揚，所以沒有下降的空間。

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另一位七旬長輩朋友，擁有兩棟將近卅年的透天厝，隔成套房出租，考慮年事已高，二月份他賣掉兩棟透天厝，另買一間電梯社區住宅，準備抱著現金養老。

以上房屋買賣移轉，都是二戰後歷經經濟奇蹟，有錢有閒，懂得理財的年長者主導。兩人都說，目前大樓預售屋坪數小、房間少，且因缺工及建築材料上漲，致價格昂貴；而卅年透天厝和相對大坪數的電梯住宅，屋況還不錯，不但不必價降求售，且很快成交。

台語說「先搶先贏」，這種心理因素導致房市持續熱絡，個人、企業和銀行的現金流一飛衝天。

（作者是陸戰隊退役少校，從商）

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