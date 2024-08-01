社論》利益優先 國之常情

日前，中國國台辦發言人被媒體問到：川普表示美國保護台灣、台灣應該付費云云。這位發言人回答：美國永遠奉行美國利益優先，民進黨當局「倚美謀獨」，「棋子」最終只會變成「棄子」。受到一黨專政扭曲，這位發言人滿腦子「姓黨」，殊不知，國家利益優先，才是正常人的思想。其實，美國利益優先也好，台灣拒統謀獨也好，皆屬本國利益優先的基本動作。

本國利益優先，乃是放之四海而皆準的道理。例如，拜登認為，他的政策與行動，最符合美國利益。同理可證，川普也認為，自己的主張最符合美國利益。本國人，尤其本國領袖，堅持本國利益優先，這是人之常情、理之所在，除非是「漢奸賣國賊」，以敵國利益優先，台灣就有這種人。再如，所謂的美國再次偉大，所謂的中華民族的偉大復興，內容儘管不一樣，但，本國利益優先，卻是所見略同。所以，川普要跟台灣談交易，威脅取消中國的最惠國待遇，那是正常不是反常。反倒是，習近平滿口「惠台」，「台胞率先分享中國式現代化發展機遇」，聽起來就不大正常，很像詐騙集團的話術。

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拜登宣布退選，烏克蘭外長庫列巴隨即訪問中國。原因不難理解，聲勢上漲的川普，揚言二十四小時結束烏俄戰爭，一般揣測普廷會佔便宜。對於自稱勸和促談，實際暗助普廷的中國，澤倫斯基也不得不多方下注。他不是為了美國利益，也不是為了中國利益，更不可能是為了俄羅斯利益，而是為了烏克蘭的利益。趨吉避凶，這是著眼於國家利益的本能。老實說，站在任何國家的利益角度，萬一情勢所迫不得不然，也必須識實務為俊傑，因為，必須活得比侵略者更久，國家的生存是底線。

有求於人，中國趁烏克蘭之危，壓低接待庫列巴規格，北京發布新聞稿稱，庫列巴支持中國涉台立場，堅持「一個中國」。如果這是事實，那叫做國家利益的交換。重點在於，烏克蘭要拿捏清楚，切莫與狼共舞、與虎謀皮，受到二度傷害。另如宏都拉斯，去年三月與台灣斷交，投懷送抱中國，蝦農損失慘重。但也不能只看蝦農這一面，該國也許在其它方面獲益匪淺，符合整體的國家利益。果真如此，台灣也不能勉強它國，犧牲本國利益挺台到底。國家往來，講究互惠互利，而非一廂情願。普世價值，不是毫無價值，但碰到國家現實利益，它的優先順序，難免暫時微調。尤其是，民主國家，定期改選，選票不夠，鞠躬下台，普世價值也得曲線推進。

美國財政部長葉倫表示：中國沒有接受其他國家與IMF的建議，透過增加消費者支出與服務需求的措施振興經濟，反而將太多的GDP投入對先進製造業的投資，導致廉價中國產品湧入全球，然而中國經濟規模如今龐大到無法透過該模式實現增長。此一論點或許有理，但西方國家可能還無法理解，習近平為何採取不利中國經濟的政策，低價傾銷損人未必利己？必須說，這就是西方思維的盲點，不了解損人就是利己的辯證法：反正中國經濟注定下滑了，西方又對中國進行科技、貿易制裁，那就乾脆把西方經濟給拖下水，這樣一來雙方就扯平了。西方不懂的是，每個國家至少應該維護本國利益吧？偏偏習近平想的跟大家不一樣，他始終把「本黨」利益置於國家利益之上，一黨專政又不必定期改選，誰怕誰？

拉高一點來看，全球化逐漸退潮之後，各國人民也調整心態，期待政府重心轉回國內，先別承擔過重的國際責任。川普的主張，讓美國再次偉大，盟友應該負起更多責任，美國的產業、工作、晶片被偷走了，可以說是這種社會心態的折射。全球化的嘉年華會，造就了一些國家、企業，受害者卻似乎更多。二○二○爆發的新冠疫情，二○二二至今的烏俄戰爭，大幅改變世界的面貌。所謂的百年變局，或許全球化時代的光鮮表面之下，早已出現陰暗面卻備受忽視，近年的事件只是觸媒或加速器。

七月底，日美在東京舉行外長、防長二加二會談，會談後發表的聯合文件，指名譴責中國「為了自身利益而犧牲他人，企圖改變國際秩序」。一點也沒錯，為了本國、本黨利益也就算了，但若出之以犧牲他國利益，乃至無視於國際秩序，那就是「人類命運共同體」的公敵了。老實說，我們還真的十分期待，北京是以「人民主位的中國利益」為出發，而非以「黨天下的共黨利益」為宗旨。果若如此，中國會比較像個正常國家。

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