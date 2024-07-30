自由廣場》國民黨版本的寧靜革命 外省菁英揚棄李登輝路線

◎ 茗言

拜讀貴報刊登黃主文先生執筆「李登輝總統的寧靜革命」一文，其最大的貢獻即為開啟民主化帶動政治菁英本土化以及台灣主體意識。然經筆者長期觀察，國民黨於後李登輝時代，亦在推動一場黨內的「寧靜革命」，徹底揚棄李登輝時期主流派路線，展現於外省籍政治菁英重新掌權以及全面向中國傾斜的意識形態，而於今年總統大選後展現淋漓盡致。

二○二四年總統大選期間，即可確立國民黨的權力核心是由外省籍的朱立倫控制黨機器、韓國瑜凝聚支持者民氣、趙少康掌握媒體資源所構成之鐵三角。在李登輝推動寧靜革命初期即組織新黨起而反對的趙少康，竟可於「藍白合」破局的第一時間成為國民黨副總統候選人；並將李登輝寧靜革命完成後，即毫無政治市場的韓國瑜列為不分區立委第一號，且內定為立法院長。提名本省籍的侯友宜只是掩護國民黨背後權力重新布局的幌子，侯即使當選總統亦深受其制約而無實權，而今落敗於新北市長任期屆滿後，只能選擇擔任虛職或裸退一途。

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此一「國民黨版本的寧靜革命」造成現今黨內以蔣萬安為首的第一線政治明星以非本省籍掛帥，並擁有豐富的政媒優勢。江啟臣等本省籍中生代只能做為副手；至於本省籍新生代諸如徐巧芯等人，擔任「衝組」的角色，為親中意識形態拚搏以換取政治舞台，還得揹負當選一年後即可能遭到罷免的風險，可謂「十年河東，十年河西」。

（作者為法學碩士）

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